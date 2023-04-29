Türkiye Gazeteciler Cemiyeti depremzede gazetecilerle buluştu

TGC Yönetim Kurulu dayanışma programı kapsamında 29 Nisan 2023 Cumartesi günü Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta depremden zarar gören gazetecileri ziyaret etti. Ziyaretlere Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Vekili Vahap Munyar, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sayman İhsan Yılmaz ve Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Karagöz katıldı. Önce Osmaniye’de daha sonra Hatay’da Antakya Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin ev sahipliğinde Theofarm Atölye’de, Kahramanmaraş’ta ise Ticaret Borsası’nda gazetecilerle buluşuldu.
TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Hem ülke olarak hem de gazeteciler olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Depremde 50 bini aşkın yurttaşımızla birlikte 33 meslektaşımızı da kaybettik. Çok sayıda gazetecinin bilgisayarı, fotoğraf makinesi ve arşivleri enkaz altında kaldı. Biz de Yönetim Kurulu olarak gazetecilerin halkın haber alma hakkı için görevlerini yapabilir olmalarına katkı sunmak için bir çalışma yaptık” dedi ve şöyle devam etti:
“Önce Malatyalı ve Adıyamanlı gazetecilerin şimdi de Osmaniye, Hatay, Antakya, İskenderun ve Kahramanmaraş’taki meslektaşlarımızın bilgisayar, fotoğraf makinesi ve cep telefonu ihtiyaçlarını sağlamış olduk. Ayrıca Hatay Gazeteciler Cemiyeti ve İskenderun Gazeteciler Cemiyeti’ne de bilgisayar desteği sağladık. Ziyaretlerimizde Hatay Temsilcimiz Mithat Kalaycıoğlu, Kahramanmaraş Temsilcimiz Sırı Berk Arslan, Osmaniye Temsilcimiz Muzaffer Kaya ve Adana Temsilcimiz İsmail Başkan da yer aldı. Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nihat Mazmanoğlu ile İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar da bizimle oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. TGC olarak meslektaşlarımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. ”
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı da ziyaret etti. Ziyarette Hatay’da depremden sonra yaşanan sorunlarla, gazetecilerin problemleri hakkında görüş alışverişi yapıldı. Depremde Hatay’da ailesiyle birlikte hayatını kaybeden TGC üyesi İzzet Nazlı’nın aile mezarlığı da ziyaret edildi.
TGC’nin depremzede gazetecilerin mesleklerine devam edebilmesi için başlattığı programa Eczacıbaşı Holding, Trendyol ve Hepsiburada destek verdi.