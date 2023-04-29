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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti depremzede gazetecilerle buluştu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti depremzede gazetecilerle buluştu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2023 - 20:00
Depremde evi, iş yeri yıkılan ve ekipmanı enkaz altında kalan gazeteciler için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ekipman desteği sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş’taki depremzede gazetecilerle buluştu.
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