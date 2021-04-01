HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı
15 views
20 Temmuz 2021 - 15:55
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Muğla Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde yaşayan Yeşilçam’ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.

Bu arada Fatma Girik’in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav’ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti
Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan YorumuKorkusuz Yazarından Hilal Kaplan Yorumu
Aygün Aydın İntihar mı Etti?Aygün Aydın İntihar mı Etti?
Seda Sayan EfkârlandıSeda Sayan Efkârlandı
Bir Dizi Aşkı DahaBir Dizi Aşkı Daha
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jeff Bezos 11 Dakikalığına Uzaya Gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı Gerçekleşti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan Yorumu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aygün Aydın İntihar mı Etti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seda Sayan Efkârlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
”İbrahim’i Affettim Diyemem Ama Kızgınlığımı Yendim”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir Dizi Aşkı Daha
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı İtirafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jahrein, Kılıçdaroğlu’nun İngilizce Tweetini Eleştirdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Jeff Bezos 11 Dakikalığına Uzaya GittiTemmuz 20, 2021-6:07 pm
1915 Çanakkale Köprüsü’nün İlk Mega Tabliye Blok Montajı GerçekleştiTemmuz 20, 2021-6:04 pm
Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan YorumuTemmuz 20, 2021-5:19 pm
Aygün Aydın İntihar mı Etti?Temmuz 20, 2021-4:59 pm
Seda Sayan EfkârlandıTemmuz 20, 2021-4:35 pm
”İbrahim’i Affettim Diyemem Ama Kızgınlığımı Yendim”Temmuz 20, 2021-4:15 pm
Bir Dizi Aşkı DahaTemmuz 20, 2021-4:07 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.