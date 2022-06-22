Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu... Jüri cezasını açıkladı

ABD’li ünlü komedyen Bill Cosby, reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu. Jüri, Cosby’nin cezasını açıkladı.

Bir dönemin fenomen ismi Bill Cosby için jüri kararını açıkladı.

84 yaşındaki komedyen Bill Cosby, 1975 yılında bir Playboy Malikanesi’nde reşit olmayan birine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, jüri tarafından suçlu bulundu.

O zamanlar 16 yaşında olan Judy Huth, davadaki ifadesinde Los Angeles yakınlarındaki bir parkta Film çekerken tanıştığı Cosby’nın birkaç gün sonra kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

İfadesinde Huth, Cosby’nin “bir oyunun parçası olarak” kendisine alkol verdiğini, ardından da Playboy Malikanesi’ndeki yatak odasına götürerek, karşı çıkmasına rağmen cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Bill Cosby, 2018 yılında görülen bir başka cinsel saldırı davasında mahkeme salonunda… (Fotoğraf: AFP)

Duruşmada gözyaşlarını tutamayan Huth, olayın ardından “kendisini bir çıkmazda bulduğunu ve aptalca hissettiğini” belirtti.

Avukatlarıysa jüriye, Huth ve Cosby’nin malikanenin içinde oldukları bir fotoğrafı gösterdi.

COSBY DURUŞMAYA KATILMADI

Cosby duruşmaya doğrudan katılmadı. Ancak avukatları, mahkemeye 2015 yılında Cosby’nin Huth’ü tanımadığı ve reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girmeyeceğini söylediği ifadeyi sundu.

Bill Cosby, özellikle 1984-1992 yılları arasında The Cosby Show’da canlandırdığı Cliff Huxtable karakteriyle ‘elevizyonun En Mükemmel Babası’ ve ‘Amerika’nın Babası’ gibi unvanlara layık görülmüştü. Cosby’nin bu imajı düzinelerce kadın tarafından cinsel saldırı ile suçlası ile yerle bir oldu.

Cosby’nin avukatları, Huth’ün, ilk ifadelerinde olayın esnasında 15 yaşında olduğunu ifade ettiğini ancak duruşmadan haftalar önce ise bu detayı değiştirerek bir çelişke içine düştüğünü savundu.

Avukatlar, Huth’un Cosby ile çekilen fotoğrafını gazetelere teklif ettiğini öne sürdü.

Öte yandan jüri üyelerine, 2016 yılında Playboy’un kurucusu ve Cosby’nin 70’lerdeki yakın arkadaşı Hugh Hefner’ın, “malikaneye gelenlerin 18 yaşından küçük olmaları oldukça olağanüstü bir durumdur” dediği video kaydı da gösterildi.

YARIM MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Jüri, Cosby’nin, şimdi 64 yaşında olan Huth’a 500 bin Dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

#MeToo hareketinin başlamasının ardından 50’den fazla kadın, “Amerika’nın babası” olarak bilinen Cosby’i, 1960’ların ortasından itibaren kendilerine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamıştı.

Cosby ise hakkındaki iddiaları reddediyor. 2018 yılında, bir kadına 2004’te ilaç vermek ve cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunan Cosby, 10 yıl hapis cezası almıştı.

Bir yıldan daha kısa bir süre önce Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cosby hakkındaki mahkumiyet kararını bozarak, 3 yıl hapis yatan Cosby’yi serbest bırakmıştı.

California’nın Santa Monica kentinde 2014 yılında açılan dava, Cosby’nin cezai kovuşturması nedeniyle yıllarca ertelendi.