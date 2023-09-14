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‘Lucifer’ dolandırıcılıktan hakim karşısına çıktı! “Beni tüm dünya tanıyacak”

‘Lucifer’ dolandırıcılıktan hakim karşısına çıktı! “Beni tüm dünya tanıyacak”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Eylül 2023 - 17:44

Lucifer Michaelson takma adıyla Youtube videoları çeken Kaan Alkan dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Kimlik tespiti sırasında tanınan bir kişi olduğunu söyleyen Alkan’a duruşma hakimi, “Ben seni tanımıyorum” dedi. Alkan ise, “Tanıyacaksınız. Tüm dünya tanıyacak” şeklinde cevap verdi.

Lucifer Michaelson takma adını kullanarak sosyal medyada videolar paylaşan Kaan Alkan, yurtdışında bir firmada gözlerinin rengini değiştirdi. Daha sonrasında firma Türkiye’ye gelince reklamlarda Kaan Alkan’ın gözlerini kullanmaya başladı. Bu reklamları gören bazı kişiler, Alkan ile iletişime geçti. Ancak Kaan Alkan ile iletişime geçen Maria Shirley Danieli, hem firma hem de Alkan tarafından dolandırıldığını söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Kaan Alkan hakkında, “zincirleme şekilde dolandırıcılık” suçundan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“TÜM DÜNYA TANIYACAK”

Hakim karşısına çıkan Alkan, kimlik tespiti sırasında youtuber olduğunu söyleyip aylık kazancının ise 50 bin ile 100 bin arasında değiştiğini söyledi.  Savunmasına başlamadan önce duruşma salonunda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını isteyen Kaan Alkan’a hakim, “Neden?” diye sordu. Rahatsız olduğunu söyleyen Alkan, “Tanınmış bir kişiyim” deyince hakim, “Ben sizi tanımıyorum” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine ise Alkan kollarını açarak, “Tanıyacaksınız. Tüm dünya tanıyacak” dedi.

“GÖZ RENGİMİ DEĞİŞTİRDİM”

Hakim basının dışarı çıkarılması talebini reddedince Kaan Alkan’ın savunmasına başlandı. Yurtdışında bir firmada gözlerinin rengini değiştirdiğini söyleyen Alkan, “Bu firma daha sonra Türkiye’de de açılmış. İznim olmadan o fotoğrafları kullanmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı. Şikayetçi bu şahıs da gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Bana yurt dışına çıkamadığını, vizesi olmadığını söyledi. O yüzden Türkiye’de yaptırmak istediğini söyledi. Kendisi yaptırmış ve memnun kalmamış, oradakilerin isimlerine de ulaşamamış. Bana sordu, ona firmayı tanımadığımı, bahsettiği kişileri tanımadığımı söyledim. Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Maria Shirley Danieli’nin kendisinden şarj makinesi istediğini de söyleyen Alkan, “Bende yardımcı olmak için aldım. Kendisinden 100 Euro aldım şarj cihazı aldım” dedi.

“MESAJ VERMEK İSTİYORUM”

Savunmanın ardından söz verilen avukatı ise müşteki dinlendikten sonra savunma yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme müştekinin ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kaan Alkan, “Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum; Hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Seviyorum sizi” dedi.

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