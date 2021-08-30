Tahir Kıran’dan Caner Erkin Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli sol bek ile ilgilendiklerini doğrulayan Tahir Kıran, ilerleyen günlerde Caner Erkin ile görüşeceklerini ve kendisini Çaykur Rizespor’da görmek istediklerini ifade etti.

Tahir Kıran, “Caner Erkin ile görüşeceğiz. Eğer Rizespor forması giymek isterse takımda görmek isteriz. Büyük ihtimalle buradan çıktıktan sonra kendisiyle görüşeceğim. Gerçekten Rizespor’da oynamak istediğini söylerse transfer ederiz. Ama para için gelecekse benim takımımda işi yok. Nasıl Gökhan Gönül, ‘Ben Rizespor forması giymek istiyorum’ dediyse Caner de bu şekilde söylerse başımın üstünde yeri var.” dedi.

Yanal açıklamasında, “Bu transfer, Antalyaspor’un şu an yapabileceği bir transfer değil. Antalyasporluları anlıyorum ama Caner Erkin sanırım yurt dışına gidecek” ifadelerini kullandı.