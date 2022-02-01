Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

ABD’de uçak pistten çıktı… Panik anları kamerada

ABD’de uçak pistten çıktı… Panik anları kamerada
4 views
22 Haziran 2022 - 10:32

ABD’de 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların panik halinde uçaktan tahliye edildikleri anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Miami Uluslararası Havalimanı panik dolu anlara sahne oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, havalimanına iniş yapan uçak pistten çıktı.

Aynı haberlere göre, kaza uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gerçekleşti

 

ABDde uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

 

Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli seferber olurken uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edildi.

Yetkililer olay ile ilgili yapılan ilk açıklamada üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bilgisine yer verdi.

 

ABDde uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

 

Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkezi Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Red Air’e ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirketten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem… 255 kişi hayatını kaybettiAfganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem… 255 kişi hayatını kaybetti
Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama! Rusya kapıyı kapattı…Kayıp ABD askerleri için ilk resmi açıklama! Rusya kapıyı kapattı…
Özel uçağa çiğ köfte siparişiÖzel uçağa çiğ köfte siparişi
Gerilim sonrası ilk temas: Bakan Akar Brüksel’de ‘Niko’ ile görüştüGerilim sonrası ilk temas: Bakan Akar Brüksel’de ‘Niko’ ile görüştü
Fed sonrası yükseliş hareketi! Gundlach’tan şok Bitcoin tahminiFed sonrası yükseliş hareketi! Gundlach’tan şok Bitcoin tahmini
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin’den flaş sözler… Peskov, Putin’in sağlık durumunu açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Miçotakis yine Türkiye’ye sataştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han Rumları korkuttu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Domenec Torrent 1 kuruş bırakmadan gitti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O polisin iddianamesi hazır! Savcılık: Öldürmeye çalıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Anaokulunda skandal! 3 çocuk, kaybolduktan 3 saat sonra 3 kilometre uzakta bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bill Cosby cinsel saldırıdan suçlu bulundu… Jüri cezasını açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de uçak pistten çıktı… Panik anları kamerada
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Marmaris’te orman yangını! Havadan müdahale yeniden başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arılarla birlikte gelecek ölüyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Afganistan’da 5.9 büyüklüğünde deprem… 255 kişi hayatını kaybettiHaziran 22, 2022-9:52 am
Zam Yağmuru Devam Ediyor! Elazığ’da Ekmek Ve Ulaşıma ZamHaziran 21, 2022-3:38 pm
Van’da 4.0 büyüklüğünde depremHaziran 21, 2022-2:40 pm
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 21 HaziranHaziran 21, 2022-10:06 am
Uzmanlardan tercih öncesi uyarı: Rekabet artacak, iyi karar verinHaziran 21, 2022-9:51 am
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı uyarıHaziran 21, 2022-9:48 am
YKS’de şimdi sonuç heyecanıHaziran 20, 2022-8:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !