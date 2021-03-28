Tarihi Zafer Sonrası Olay Oldu

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Norveç basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye’nin deplasmanda Norveç’i 3-0 yendiği karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye’nin deplasmanda Norveç’i 3-0 yendiği karşılaşma, Norveç basınında büyük yankı uyandırdı.

“BUNDAN DAHA KARA GECE OLAMAZ”

Norveç’in önde gelen gazetesi VG, “Bundan daha kara gece olamaz” başlığıyla paylaştığı haberde, Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken’nin gruptaki ilk ciddi sınavını geçemediğini ve bu skorun “kabusun başlangıcı” olduğunu ifade etti.

“HAALAND HAYAL KIRIKLIĞI”

Haberde, Norveçli futbolcuların son dönemde parlayan yıldızını Türkiye’nin söndürdüğü kaydedilirken, yıldız oyuncu Erling Haaland’ın maçtaki performansıyla geçerli not alamadığı vurgulandı. Sörloth’un ise bir şeyler yapmaya çalıştığı ancak yalnız kaldığı vurgulandı…

“PARAMPARÇA ETTİLER”

Aftenposten gazetesi, “Türkiye karşısında hayal kırıklığı” manşetini atarak, ay-yıldızlı ekibin kontrataklarla Norveç defansını “paramparça ettiğini” yazdı.

GERÇEK BİR DERS

Devlet televizyonu NRK ise “Norveç’e gerçek bir ders” başlığını kullandığı haberde, Haaland’ın agresif Türk savunması arasında çok zorlandığına dikkati çekti.

Haberde, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Solbakken’in, “Gerçek bir ders aldık. Takımım çok sert değildi, zihinsel olarak konsantre eksikliği yaşadık ve kolay goller yedik. Bundan sonra milli maçlara zihinsel olarak daha iyi hazırlanmaya çalışacağız.” sözlerine yer verildi.

MİLLİ TAKIM’IN VURDUĞU GOL OLUYOR

Ay yıldızlıların ilk iki mücadelede kaleye bulan şutlarının neredeyse tamamının golle sonuçlanması da dikkat çekti. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki Hollanda mücadelesinde kaleye 5 isabetli şut çeken Şenol Güneş’in öğrencileri, bu şutların 4’ünde fileleri havalandırmıştı. Dün de Norveç karşısında Milli Takımımız’ın kaleye çektiği 3 isabetli şut da ağlarla buluştu. Böylece millilerin Dünya Kupası Elemeleri’ndeki ilk 8 isabetli şutunun 7’si ağlara gitmiş oldu.

EYLÜL 2018’DEN SONRA İLK!

Sörloth ve Haaland’a rağmen Norveç, dün milliler karşısında kötü bir hücum performansı sergiledi. Solbakken’in yönetimindeki Norveç, ay yıldızlılar ile oynadıkları mücadelede kaleye sadece 1 isabetli şut çekebildi ve müsabakayı gol atamadan tamamladı. Son dönemin başarılı takımlarından biri olan dikkat çeken İskandinav ülkesi, (2020’de Uluslar Ligi’nde Romanya’ya hükmen 3-0 yenildikleri maç sayılmazsa) Eylül 2018’deki 1-0’lık Bulgaristan yenilgisi sonrası ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladılar.