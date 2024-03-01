BİLİNÇ UYANIŞI

Mucizelere inanır mısınız?

Bilincimiz ruhumuz ile bağlantılıdır ; bedenimizin ise hafızası vardır.

Titreşimlerimiz yükseldikçe , mucizeler yaşamaya başlarız ;

Hayal ettiğimiz , düşündüğümüz pek çok şeyi gerçekleştirmeye başlarız.

Sizi rahatsız eden tüm problemler kendi kendine çözülmeye başlar veya daha kolay çözümler üretmeye başlarsınız.

Zihninizin düşünme biçimi değişmiştir bu yüzden etrafınızda pek çok şey artık eskisi gibi değildir. Size hizmet etmeyen eski düşünce kalıplarından artık özgürsünüz.

Trafik , kalabalıklar artık sizi rahatsız etmez ve sonuçlar artık olumludur. Bir şekilde kolaylığı bulursunuz.

Şefkatli , merhametli insanlar etrafınıza çekilmeye başlar. Evrenle iletişim halindesinizdir ve terapiler , seanslar , enerjinizi iyileştirmek için pek şey ilgi alanınıza dahil olmaya başlamıştır.

Yolunda gitmeyen şeyler hakkında “olması gerektiği gibi oluyor.” Bakış açısına ulaştığınızda mucizeler sizin için gerçekleşmeye hazır hale gelmiştir.

Kendinizi yeniden tanır , yeniden keşfedersiniz. Ölüm dogmatik bir düşünce kalıbı olarak son değildir ; insan hayatı boyunca defalarca kez yeniden doğar.