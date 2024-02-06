Ünlü müzisyen kanserden yaşamını yitirdi!
ABD’li country müzik yıldızı Toby Keith’in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı.
62 yaşındaki Keith’in bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi.
1993 yılında piyasaya sürdüğü “Should’ve Been a Cowboy” isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Keith’e 2022 yılında mide kanseri teşhisi konulmuştu.
Kanser teşhisi konmasının ardından “nefes almak, iyileşmek ve dinlenmek için” müziğe ara verdiğini açıklayan Keith’in ölüm haberi kişisel sosyal medya hesabından duyuruldu.
Açıklamada, “O hastalıkla zarafet ve cesaretle savaştı. Keith ailesinin yanında huzur içinde vefat etti” denildi.