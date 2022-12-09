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Acun Ilıcalı’nın sıradaki projesi! Bir takım daha satın alıyor…

Acun Ilıcalı’nın sıradaki projesi! Bir takım daha satın alıyor…
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09 Aralık 2022 - 9:44

Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, futbol alanında yatırımlarını sürdürmeye hazırlanırken yeni projesini de taraftarlarla paylaştı.

İngiltere Championship’te Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı, Futbol dünyasında yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyor. Ilıcalı, Hull City projesine destek olacak yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Gündem genç oyuncular

Hull City; geçmişte Jarrod Bowen, Keane Lewis-Potter ve Jacob Greves gibi genç oyuncuları A takıma çıkarmıştı. Fakat 16 oyuncunun kadroya katıldığı yoğun yaz transfer döneminde hiçbir oyuncu A takıma yükselme şansını elde edemedi. Bu konu, Acun Ilıcalı’nın da gündeminde önemli yer edindi.

‘Liam da durumu bizimle paylaştı’

Fanatik’in Hull Live’dan derlediği habere göre; Acun Ilıcalı, genç oyuncular konusundaki durumun menajer Liam Rosenior tarafından da kendilerine iletildiğini belirtti. Ilıcalı, “Bana az önce belirttiğiniz şeyi Liam da akademiden A takıma gelmenin ve becelerilerini göstermenin zorluğuna dikkat çekerek bize iletti. Lewis-Potter ve Greaves’in geçmişteki yükselişleri, transferlerin pek olmamasından kaynaklıydı. Transfer yokken bu gençler yeteneklerini gösterebilecek şekilde oynuyorlardı. Biri Premier Lig’e gitti, diğeri parlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı’nın yeni planı hazır

Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, daha fazla gencin A takıma yükeldiğini görmek istiyor ve bunu sağlayabilecek planını da hazırlamış durumda. Ilıcalı, yeni bir kulüp projesini taraftarlarla paylaştı.

Bir kulüp daha satın almak istiyor!

Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City’nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlanıyor.

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