Fenerbahçe taraftarından büyük öfke! Taraftarlar Ali Koç’un posterine bıçakla saldırdı

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti. Galatasaray’ın da maçı kazanmasıyla birlikte sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde bazı taraftarlar başkan Ali Koç’a tepki gösterdi.
Fenerbahçe’nin ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından Kadıköy’de bazı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.
ALİ KOÇ’UN POSTERİNE BIÇAKLI SALDIRI…
Fenerbahçe’de yaşanacak başkanlık seçimi için stadyum çevresine posterlerini astıran Ali Koç’a taraftarlar tepki gösterdi. Bir taraftar hızını alamayıp cebinden çıkarttığı bıçakla posteri yırttı.
O ANLAR GÜNDEM OLDU…
Fenerbahçeli taraftarın yaptığı bu olaya yanındaki kişiler de destek oldu ve o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.