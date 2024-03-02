Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı

Annesini küçük yaşta kaybeden Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. İşte son hali…
Çocuklar Duymasın’ın sevilen çocuk karakteri ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşındaki Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in değişimi dikkat çekti.
Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor.
Çocuklar Duymasın’da annesi Gönül’ü canlandıran Zeyno Günenç’in paylaştığı doğum günü karesi ilgi odağı olmuştu.
Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis’i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç, birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.
İşte Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali…
Çocuklar Duymasın’da annesi Gönül’ü canlandıran Zeyno Günenç’in sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Alp Eren Khamis’in son hali çok konuşuldu.
2018 yılında trafik kazası sonucu kaybettiği annesinin acısı ile sarsılan Alp Eren Khamis’in her zaman destekçisi olan sevilen oyuncu son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerinin gönlünü kazandı.
Zeyno Günenç elini genç oyuncunun üzerinden hiç çekmiyor.
Alp Eren Khamis’in hiçbir doğum günü atlamayan Zeyno Günenç 20. yaş gününde de oyuncuyu unutmadı. Beton Orçun Alp Eren Khamis yakışıklılığı ile dikkat çekti.
Alp Eren’i yalnız bırakmayan kendi çocuğu gibi sarıp sarmalayan sevilen oyuncuya övgü dolu yorumlar yağdı.
Spor salonuna vakit geçirdiği belli olan Alp Eren Khamis’e beğeni ve yorum yağdı.
“Bu kadar değişimi beklemiyorduk” yorumları yapılan Alp Eren Khamis’in son hali şaşırttı.