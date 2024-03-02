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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı

Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Mart 2024 - 15:12

Annesini küçük yaşta kaybeden Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. İşte son hali…

Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 1

Çocuklar Duymasın’ın sevilen çocuk karakteri ‘Beton Orçun’ Alp Eren Khamis şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. 20 yaşındaki Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis’in değişimi dikkat çekti.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 2

Son dönemin başarılı çocuk oyuncularından olan Çocuklar Duymasın’ın Beton Orçun’u Alp Eren Khamis şimdilerde mankenlere taş çıkarıyor.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 3

Çocuklar Duymasın’da annesi Gönül’ü canlandıran Zeyno Günenç’in paylaştığı doğum günü karesi ilgi odağı olmuştu.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 4

Annesini küçük yaşta trafik kazası sonrası kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis’i hiç bir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç, birlikte sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 5

İşte Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u Alp Eren Khamis’in son hali…

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 6

Çocuklar Duymasın’da annesi Gönül’ü canlandıran Zeyno Günenç’in sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı Alp Eren Khamis’in son hali çok konuşuldu.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 7

2018 yılında trafik kazası sonucu kaybettiği annesinin acısı ile sarsılan Alp Eren Khamis’in her zaman destekçisi olan sevilen oyuncu son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerinin gönlünü kazandı.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 8

Zeyno Günenç elini genç oyuncunun üzerinden hiç çekmiyor.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 9

Alp Eren Khamis’in hiçbir doğum günü atlamayan Zeyno Günenç 20. yaş gününde de oyuncuyu unutmadı. Beton Orçun Alp Eren Khamis yakışıklılığı ile dikkat çekti.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 10

Alp Eren’i yalnız bırakmayan kendi çocuğu gibi sarıp sarmalayan sevilen oyuncuya övgü dolu yorumlar yağdı.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 11

Spor salonuna vakit geçirdiği belli olan Alp Eren Khamis’e beğeni ve yorum yağdı.

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Beton Orçun büyüdü: Görenleri şaşırttı - Sayfa 12

“Bu kadar değişimi beklemiyorduk” yorumları yapılan Alp Eren Khamis’in son hali şaşırttı.

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