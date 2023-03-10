Kılıçdaroğlu’ndan ‘vergi kolaylığı’ çağrısı

CHP Genel Başknaı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da iş insanlarıyla bir araya geldi vatandaşın sorunlarını dinledi. Besicilerle konuşan ve iş insanlarından fikir alan Kılıçdaroğlu iktidara çağrıda bulunarak sorunları aktardı.
“İŞ İNSANLARINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI”
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı basın açıklamasında, “Sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları, fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların Malatya’dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. Kendi düşüncelerimi aktardım iş insanlarına vergi açısından pozitif bir ayrımcılık yapılması gerekiyor. Deprem bölgesinin dışına çıkan işçilerin dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KOSGEB’in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. Çünkü iş insanların fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor ihracat yapmaları gerekiyor.”
“İŞÇİLERDEN VERGİ ALINMASIN”
“Böyle bir endişeleri var bu endişeleri bir şekliyle aktardılar. Bunu buradan dillendiriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip edip de kazandığımızda görecekler deprem bölgesinde en azından bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması gerektiğini söyledim. Buradan iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz.”
“SOSYAL DEVLET OLMA ZAMANI”
“İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz diye bir sitemleri var. Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile Toprak Mahsulleri Ofisine çağrı yapıyoruz, kayısı var elde onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu sütleri satın alsın. Sosyal devlet sosyal devletliğini şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacak? Yaraların bu bağlanma sarılması lazım.”
Çadır sıkıntısı hala var. Konteyner sıkıntısı da dile getirildi. İş dünyasına da ifade ettim, kim konteyner çadır üretiyorsa ve biz müşteri bulamıyoruz diyorsa bize haber versinler. Derhal konteynerleri alacağız ve deprem bölgesine getireceğiz. Esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Onların bankalardan esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin ötelenmesinden, faizlerin silinmesinden yanayız.” diye konuştu.