Gazze’de BM’den acil hareket çağrısı: Filistinliler ölümle karşı karşıya

Gazze Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e (BM) acilen harekete geçilmesi yönünde çağrıda bulundu.
Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in Gazze’nin kuzeyindeki 700 bin kişiyi hedef alarak ve aç bırakarak “soykırım suçu” işlediğini vurguladı.
“Gazze’nin kuzeyinde binlerce çocuk, hamile kadın ve yaşlı, susuzluk ve yetersiz beslenme nedeniyle ölümle karşı karşıya.” ifadelerini kullanan Kudra, Birleşmiş Milletler’i (BM) Gazze’nin kuzeyinde “insani felaket” yaşanmaması için acilen harekete geçmeye çağırdı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı açıklamada da Gazze’nin kuzeyinde sağlık hizmetlerinin durmasının, 700 bin kişinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirtmişti.
İSRAİL-HİZBULLAH ÇATIŞMASI DA SÜRÜYOR
İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.
Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri hedefleri füzelerle vurduğunu duyurdu. İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile tankların ise Lübnan’ın çeşitli bölgelerini hedef aldığı bildirildi.