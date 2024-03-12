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8. Yargı Paketi Resmi Gazete’de! Adli para cezasında sınır arttı…

8. Yargı Paketi Resmi Gazete’de! Adli para cezasında sınır arttı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Mart 2024 - 10:10

Emekli bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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