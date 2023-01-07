Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi
0 views
07 Ocak 2023 - 14:54

Berkay’ın eşiyle çıktığı eğlence gecesi tatsız bitti. İddiaya göre alkollü şekilde çevirmeye takılan şarkıcı, alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı ve 2 yıl trafikten men edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Berkay önceki gece eşi Özlem Ada Şahin’le eğlencedeydi. Çift, dönüş yolunda Maslak’ta Trafik çevirmesine takıldı. İddiaya göre; alkollü şekilde direksiyon başına geçen ve akolmetreye üflememekte direnen Berkay, kaçmaya çalışsa da 50 metre kadar ilerleyebildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan şarkıcının ehliyetine el konuldu.

 

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi

 

ARKADAŞLARI GELİP POLİSLE TARTIŞTI

Trafikten 2 yıl men edildiği öne sürülen Berkay hakkındaki bir diğer iddia da olay çıkardığı yönünde. Şarkıcının arkadaşlarının olay yerine gelip polis memurlarıyla tartıştığı ve o anlara ilişkin görüntülerin Emniyet’te olduğu söyleniyor. Berkay ve eşi farklı bir araca binerek evlerine dönerken, şarkıcının aracı çekici ile otoparka götürüldü.

Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV’DENYENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV’DEN
Aydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdimAydan Şener: Eskiden bikinili poz vermezdim
Aybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyorAybüke Pusat: Erkekler çok dedikodu yapıyor
Afra Saraçoğlu’nun aylık geliriAfra Saraçoğlu’nun aylık geliri
Kanal D’nin yeni dizisi ‘Veda Mektubu’nun oyuncuları belli olduKanal D’nin yeni dizisi ‘Veda Mektubu’nun oyuncuları belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
O da ikiz kardeşinin yolundan gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Berkay alkolmetreye üflememek için kaçmaya çalıştı, 2 yıl trafikten men edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kurum afetzedelere konuk oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tarihin en büyük soygununu yaptılar, arkalarında en ufak bir iz bırakmadılar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de şoke eden olay!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boğayı balyozla öldürmüştü! Korkunç olayda ifadeler ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi!
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !