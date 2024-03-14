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Sunal ailesinden Koçyiğit ve Soydan’a dava

Sunal ailesinden Koçyiğit ve Soydan’a dava
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 16:04
Sanatçı Kemal Sunal’ın ailesi Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e yeni bir dava açtı. Gülşah Film’in Kemal Sunal’ın yazılı hak devri olmamasına rağmen davaya konu filmlerden yüksek gelir elde ettiğini ileri sürüldü.

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