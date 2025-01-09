İBRAHİM TATLISES’İN TORUNU BERFİN KARAKEÇİLİ OXFORD’A BAŞVURDU

Türk müziğinin “İmparator” lakaplı sanatçısı İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Karakeçili, akademik kariyerine yurt dışında devam etme kararı alarak İngiltere’nin prestijli eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi’ne başvurdu. Berfin, hem eğitim geçmişi hem de güzelliğiyle sosyal medyada büyük ilgi topluyor.

OXFORD BAŞVURUSU VE AKADEMİK KARİYER HEDEFİ

Berfin Karakeçili, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olduktan sonra uluslararası bir akademik kariyer hedefiyle Oxford Üniversitesi’ne başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuru sürecinin sonuçları merakla beklenirken, Tatlıses ailesi bu gelişmeden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyor.

“URFA’DA OXFORD VARDI DA BİZ Mİ OKUMADIK” SÖZÜ GÜNDEMDE

Berfin Karakeçili’nin bu adımı, dedesi İbrahim Tatlıses’in yıllar önce söylediği “Urfa’da Oxford vardı da biz mi okumadık” sözünü yeniden gündeme taşıdı. Tatlıses’in bu meşhur ifadesi, sosyal medyada esprili yorumlarla karşılandı. Birçok kullanıcı, Berfin’in bu başvurusunu İbrahim Tatlıses’in unutulmaz sözleriyle ilişkilendirerek eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

BERFİN KARAKEÇİLİ KİMDİR?

İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen Tatlı’dan olan torunu Berfin Karakeçili, ailesinin eğitimli ve modern bireylerinden biri olarak tanınıyor. Sosyal medyada aktif olan Berfin, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekerken, eğitim hayatındaki başarılarıyla da övgü topluyor. Akademik kariyerini daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefleyen Berfin, sanattan eğitime birçok alanda gelişime açık bir profil çiziyor.

TATLISES AİLESİNDEN DESTEK MESAJLARI

Tatlıses ailesi, Berfin’in bu önemli adımına tam destek veriyor. Aile üyeleri, Berfin’in Oxford Üniversitesi gibi prestijli bir kuruma başvuru yapmasının, genç nesiller için ilham verici bir adım olduğunu dile getiriyor.

SONUÇ VE BEKLENTİLER

Berfin Karakeçili’nin Oxford Üniversitesi’ne başvurusu, hem ailesi hem de sevenleri tarafından gururla karşılandı. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, Berfin’in uluslararası bir akademik kariyer yolculuğuna başlaması bekleniyor. Güzelliği ve başarısıyla adından sıkça söz ettiren Berfin Karakeçili, İbrahim Tatlıses ailesinin eğitim alanındaki güçlü temsilcilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net