YENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV’DEN

Fashion TV, yeni projelerinden Fashion TV Token yeni yılın ilk defilesini

yılbaşı gecesi Oligark İstanbul’ da yaptı. Yerli ve yabancı 100 manken

modacı Recep Demiray ve Perihan Demirdelen’in eşsiz koleksiyonlarını

bine yakın davetliye tanıttı. Fashion TV Token yılbaşı partisi Fashion TV

kanalı üzerinden tüm dünyada canlı yayınlandı. Geceye Fashion TV

Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, Fashion TV Token ve BTCOLEY

Kripto Para Borsası CEO’su Tolga Altay, 2022’nin Fashion TV Kraliçesi

Melissa Daşdemir’in yanı sıra moda ve iş dünyasının tanınmış simaları

katıldı.

YATIRIMCISINA FIRSATLAR SUNUYOR

Fashion TV Token ve BTCOLEY Kripto Para Borsası CEO’su Tolga Altay,

yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fashion TV Token projesinin

faaliyete geçmesini takiben Fashion TV World dünyasına yeni ve çok

büyük bir ürün çeşitliliği ekledik. Fashion TV Token, smart kontrattaki

ismiyle FTVT Token yatırım aracı olmasının yanı sıra yüksek

kullanılabilirliğe sahip bir ödeme aracı. Bilindiği üzere Fashion TV

Dünyası çok büyük bir ekosisteme sahip. Ürün yelpazesinde moda,

eğlence,lüks tüketim ürünleri,cafeler,oteller, kozmetik ürünleri, tekstil

gibi ürünler mevcut. Yatırımcılar dünyanın 160 ülkesinde aktif olarak

bu ürün ya da hizmetlerden faydalanabilecekler. İlk yılın sonunda

2000’den fazla ödeme noktasında FTVT Token ile ürün ya da hizmet

alımı yapabilecekler. Ayrıca FTVT Token ile alacakları ürün ya da