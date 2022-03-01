YENİ YILIN İLK DEFİLESİ FASHION TV’DEN

Fashion TV, yeni projelerinden Fashion TV Token yeni yılın ilk defilesini
yılbaşı gecesi Oligark İstanbul’ da yaptı. Yerli ve yabancı 100 manken
modacı Recep Demiray ve Perihan Demirdelen’in eşsiz koleksiyonlarını
bine yakın davetliye tanıttı. Fashion TV Token yılbaşı partisi Fashion TV
kanalı üzerinden tüm dünyada canlı yayınlandı. Geceye Fashion TV
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat, Fashion TV Token ve BTCOLEY
Kripto Para Borsası CEO’su Tolga Altay, 2022’nin Fashion TV Kraliçesi
Melissa Daşdemir’in yanı sıra moda ve iş dünyasının tanınmış simaları
katıldı.
YATIRIMCISINA FIRSATLAR SUNUYOR
Fashion TV Token ve BTCOLEY Kripto Para Borsası CEO’su Tolga Altay,
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fashion TV Token projesinin
faaliyete geçmesini takiben Fashion TV World dünyasına yeni ve çok
büyük bir ürün çeşitliliği ekledik. Fashion TV Token, smart kontrattaki
ismiyle FTVT Token yatırım aracı olmasının yanı sıra yüksek
kullanılabilirliğe sahip bir ödeme aracı. Bilindiği üzere Fashion TV
Dünyası çok büyük bir ekosisteme sahip. Ürün yelpazesinde moda,
eğlence,lüks tüketim ürünleri,cafeler,oteller, kozmetik ürünleri, tekstil
gibi ürünler mevcut. Yatırımcılar dünyanın 160 ülkesinde aktif olarak
bu ürün ya da hizmetlerden faydalanabilecekler. İlk yılın sonunda
2000’den fazla ödeme noktasında FTVT Token ile ürün ya da hizmet
alımı yapabilecekler. Ayrıca FTVT Token ile alacakları ürün ya da
hizmet alımında %10 ile %40 arasında indirimde sağlıyor. Ülkemizdeki
ve tüm dünyadaki yatırımcılara Fashion TV Token’ın bol kazançlar
sağlamasını temenni ederim.”