Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı…

Beren Saat Vogue Film dergisinin kapağında yer aldı. Güzel oyuncunun verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşına girmeye bir ay kala verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Saat’e “Hiç yaşlanmıyorsun” yorumları yağdı.

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde yer alan Beren Saat sosyal medyayı salladı.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olan Beren Saat, Vogue Film için kamera karşısına geçti.

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Kenan Doğulu ile yaşadığı evlilikle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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İddialı seçimler yapan ve sütyensiz yarım gömlekle verdiği pozlarla hayranlarını mest eden Saat’e “Hiç yaşlanmıyorsun”, “Bihter geri döndü”, “İnanılmaz güzel” yorumları yağdı.

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İşte o kareler…

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illerimizi belirledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illeri belirledi.

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Hazırlanan listede büyükşehir olarak bir tek Erzurum’un yer alması dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor.

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TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” verileri açıklandı.

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HANGİ SUÇLAR BAZ ALINDI İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları…

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Orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen…

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