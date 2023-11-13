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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı…

Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2023 - 16:42

Beren Saat Vogue Film dergisinin kapağında yer aldı. Güzel oyuncunun verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu. 40 yaşına girmeye bir ay kala verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren Saat’e “Hiç yaşlanmıyorsun” yorumları yağdı.

Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 1

Son zamanların en çok konuşulan ve merakla beklenen filmi “İstanbul İçin Son Çağrı” filminde yer alan Beren Saat sosyal medyayı salladı.

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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 2

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde olan Beren Saat, Vogue Film için kamera karşısına geçti.

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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 3

Kenan Doğulu ile yaşadığı evlilikle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 4

İddialı seçimler yapan ve sütyensiz yarım gömlekle verdiği pozlarla hayranlarını mest eden Saat’e “Hiç yaşlanmıyorsun”, “Bihter geri döndü”, “İnanılmaz güzel” yorumları yağdı.

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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 5

İşte o kareler…

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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 6
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 7
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 8
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 9
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 10
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 11
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 12
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 13
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 14
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 15
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 16
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 17
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 18
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 19
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 20
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 21
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Beren Saat sütyensiz tarzıyla sosyal medyayı salladı! ‘Kadın yaşlanmıyor’ yorumu yağdı… - Sayfa 22
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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illerimizi belirledi.

Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu, ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veriler ışığında suç oranı en düşük illeri belirledi.

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 2

Hazırlanan listede büyükşehir olarak bir tek Erzurum’un yer alması dikkat çekti.

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 3

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirli aralıklarla ikametgah ve suç türüne de göre ceza infaz kurumuna giren hükümlerle ilgili veri paylaşımı yapıyor.

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 4

TÜİK’in 2012 ve 2020 yılları arasında yaptığı yeni raporda ise “Daimi İkametgah ve Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlüler” verileri açıklandı.

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 5

HANGİ SUÇLAR BAZ ALINDI

İşlenen suç türlerine göre sıralama yapıldı. İşte o suç türleri: Öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu, sahtecilik, kötü muamele, zimmet, rüşvete, kaçakçılık, trafik suçları…

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 6

Orman suçları, ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili suçlar, icra iflas kanununa muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, ailenin korunması tedbirine aykırılık, diğer suçlar, bilinmeyen…

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Türkiye’de suç oranı en düşük 10 il! Listede tek büyükşehir var - Sayfa 7

İLLERİN ORANLARI

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156
Şırnak suç oranı: Yüz binde 159
Bitlis suç oranı: Yüz binde 175
Siirt suç oranı: Yüz binde 175
Bayburt suç oranı: Yüz binde 186
Muş suç oranı: Yüz binde 188
Erzincan suç oranı: Yüz binde 191
Hakkari suç oranı: Yüz binde 192
Mardin suç oranı: Yüz binde 194
Erzurum suç oranı: Yüz binde 196

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