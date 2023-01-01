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STOP WAR ISRAEL

STOP WAR ISRAEL
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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13 Kasım 2023 - 15:07
Dünyanın gözünün önünde vahşet işleniyor…
Yaptırım uygulamak zorundayız, sosyal medyadan sesimizi duyurmalıyız, boykot uygulanması gerekiyor.
 
Hamas’ın başlattığı aksa tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu gazzeye günlerdir bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katlederek ortalığı kan gölüne çeviren İsrail.
 
 İsrail Arapları açık açık tehdit etti .
 
”İktidarınızı korumak istiyorsanız sesinizi kesin.”
Şu an yaptığı sağlıksız strateji ve tutumla seri bir biçimde göz göre göre cinayet işleniyor, bozulması gereken bir sessizlik var bu savaşa neden son verilmiyor !
Bu savaş artık aralarındaki mevzunun tamamen dışındadır , ne olacak biri çıkıp onlara mı bomba yağdırsın ? Dünyaya hükmediyor gibi herkese rest çeken İsrail kendi sonunu hazırlıyor.
Dünyaya hiçbir millet bu kadar vizyonsuz bir savaş stratejisi işlememiştir, İsrail’e sessizliğini bozamayan ülkeler insanlık dışı tanımla hangi lobinin hangi örgütün içerisinde kim tarafından destekleniyor ? 
İçerisinde bulunduğumuz savaşın farkında ve bilincinde olmak bunu kontrol noktasına getirip İsrail’i durdurmak için neler mümkün ? 
Dünya sağlık örgütü neden bunu bir iklim kusuru olarak gündeme getirmiyor?  Savaş Ukrayna’yı tetiklemek üzere … İsrail destekleniyor ne olduğu belli olmayan localar tarafından destekleniyor. Halkın artık bunları bilerek tahrik olduğu noktada ülkeleri birbirine karşı karşıya getiriyorlar tek taraflı olarak yaptıklarını sandıkları savaş resmen küresel hesaplaşma tüm devletleri tahrik ediyor, birbirine atıfta bulunan ülkeler arasında savaşın zemini safhaları belirleniyor.
İsrail karşısında tamamen savunmasız kalan Filistin. Batının desteği ile bu coğrafya kurtulabilir bu vahşet son bulabilir bunun için neler mümkün ?
Türk devletindeki yöntem ve akıl stratejileri kullanılmalıdır recep tayyip erdoğan gerekli bürokrasiyi sağlayarak çeşitli ülkelerle iş birliği içerisinde bu savaşı. durdurmaya yönelik hamleler yapabilir. ABD’yi suriye sınırından gönderen stratejiler bu savaşı yok edecek her türlü bürokrasiye sahiptir. 
 
Sessizliğimizi bozmak zorundayız , bu savaşa seyirci mi kalacaksınız ?
”İsrail şifa hastanesini vurdu.”
Global bir vizyon gereklidir , global bir VİZYON.
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