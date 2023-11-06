Gazeteciler, AYM’nin önünde buluşacak: Sansür yasasına ve keyfi tutuklamalara karşı basın nöbeti

T24 yazarı Tolga Şardan ve halktv.com.tr muhabiri Dinçer Gökçe’nin ardından Kısa Dalga yazarı gazeteci Cengiz Erdinç’in gözaltına alınması, Meclis’ten geçen ve “sansür yasası” olarak adlandırılan yasa içinde yer alan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” maddesini bir kez daha gündeme getirdi. Basın örgütleri, Anayasa Mahkemesi’nin 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşeceği “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuyla hapis cezası getiren maddesine karşı durmak için tüm demokrasi taraftarlarını gerçekleştirecekleri sessiz protestoya davet etti.
8 Kasım 2023’te Anayasa Mahkemesi önü önünde yapılacak sessiz protesto çağrısında, “Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz” denildi.
Açıklama şöyle:
Yaklaşık iki yıldır ülkemizde basın ve ifade özgürlüğü gündeminin ilk sırasında yer alan sözde dezenformasyon yasası için 8 Kasım Çarşamba son gün!
Anayasa Mahkemesi, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçuyla hapis cezası getiren madde için yapılan iptal başvurusunu 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşecek.
Bir yıldır onlarca gazetecinin soruşturulmasına, gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına neden olan “halkı yanıltıcı bilgi yayma” maddesinin keyfi suçlamalara yol açtığını artık tüm ülke biliyor, görüyor.
Bu hafta sadece üç günde üç gözaltı, dört soruşturma, bir tutuklama ile karşı karşıya kalan gazeteciler bu yasa maddesinin iptal kararını Anayasa Mahkemesi önündeki “Sansüre ve tutuklamalara karşı basın nöbeti” ile karşılayacak.
Ülkemizin en yüksek yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’nin sansüre karşı basın özgürlüğünü gözeten Anayasamıza uygun bir karar vererek Başkent’te adaleti gözeten yargıçlar olduğunu tüm dünyaya göstermesini bekliyoruz.
Basın ve ifade özgürlüğünü savunan tüm meslektaşlarımızı, okurlarımızı, sansürü kabul etmeyen demokrasi taraftarlarını sessiz protestomuza ve serbest kürsüye davet ediyoruz.
Sözde dezenformasyon maddesini tarihin çöp sepetine birlikte atmaya çağırıyoruz.
“Biz gazeteciyiz”
“Keyfi tutuklamalara ve sansüre boyun eğmeyeceğiz”
“Gazetecilik yapıyoruz o kadar”
“Tolga Şardan’ı almaya geliyoruz”
“Keyfi ceza maddesi yasadan çıkarılsın”
“Keyfi dezenformasyon kararları çöpe”
#BizGazeteciyiz
#GazetecilikSuçDeğildir
İmzacılar: Basın Konseyi, ÇGD, Gazeteciler Cemiyeti, TGS, Haber Sen