İmamoğlu’ndan Balıkçıdaki Yemekle İlgili Sert Açıklama: Mobese Görüntülerini kim Servis Etti?

İmamoğlu İstanbul’un karla mücadelesinde gelinen son noktayı anlatarak, uyarıları dikkate alan vatandaşlara teşekkür etti. İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu dil değişmediği sürece ülkenin gündemi gerçek konular olmuyor. Çözüme kavuşması gereken konular konuşulmuyor bazen saçma sapan konular toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor.Bir kısım hususlar toplumun gündeminde ön sıralara oturmak zorunda kalıyor. İstanbul’da sadece karla mücadeleye odaklı on binlerce insanımız var. 7421 1582 araç ve iş makinamız süreç boyunca hizmetine devam etti. Özellikle ifade edelim 21 Ocak Cuma’dan beri tetikte ve hazırda bu süreci yönettiğimizi bilmesini istiyorum. Bu sadece dün ve bugünün meselesi değildir.”

TUZ STOĞU TARTIŞMASI

“Çok tartışılan tuz stoğu konusunda da şunu ifade edelim: Biz 25-26 Ocak günlerinde yoğun tuz kullanımına ulaştık. Örneğin İBB bu 4-5 gün içerisinde 72,195 ton 32 ton da solüsyonu kullanmışızdır, ilçe belediyelerinde tuz ihtiyaçlarını karşıladık. Yine bu dönemde oldukça faza sayıda yolda kalma yaşanıyor. 27 tane büyük vinç ve çekiciler araç teminiyle süreci yönettik. Bazı yollarla ilgili farklı kurum ve kuruluşların yetki alanları var. İBB’nin yetki alanları var, Karayolları’nın sorumlu olduğu yol ağları var bir de anlaşma gereği 3.köprü yol hattı ve bağlantılarının sorumlu olduğu bir özel şirket var. Bunun bilinmesi lazım”

“İstanbulluların en fazla yaşadığı sorun, bir güzergahta aracın yolda kalmasıyla arkasında biriken araç yığınları. Bu noktadan sonra hizmet vermek zorlaşıyor. Bunu engellemek vasıtasıyla Valiliğimiz ve bizim açıklamalarımız oldu. Bütün yaşanan aksaklıklara rağmen bizim de hatalarımız olmuştur, ama büyük oranda vatandaşımızın bize eşlik etmesi ve düşünmesi, trafik yoğunluğunun azalması bizi mutlu etmiştir. ”

“1500’e yakın evsiz vatandaşımızı konuk etmeyi başardık, mevcutta da hala misafirimiz olan 650’ye yakın vatandaşımız misafirimiz. Kar süreçlerinde neredeyse 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bi süreç yaşamasını, 0 sorun yaşamasını beklemek hayalcilik olur. Yine mağdur vatandaş varsa özür diliyorum, bu bir doğal afettir. Yine de bir vatandaşımızın burnunun kanamaması sevindiricidir. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan bir süreç yönetilmiştir. Ayrıca şu an itibarıyla karla ilgili bir öngörü önümüzde yok, bir miktar yağış ihtimalı önümüzdeki günlerde gözükmekte. Dünyanın iklimle mücadele ettiği ortamda, kuraklığın konuşulduğu noktada, kar yağışının barajlarımıza da etkili şekilde yansıyacağını yüzde 55 lerde olan baraj doluluk oranlarının yüzde 70’lere yükselme ihtimali sevindiricidir. Bundan sonra da dayanışmayı sürdürebileceğimiz ortamları diliyorum.”

İMAMOĞLU RESTORANDAKİ GÖRÜNTÜLERİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

İmamoğlu’nun dünkü lokantada çekilen görüntüsüyle ilgili sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Önce şunu söyleyeyim, benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitmemin bu kadar gündeme taşıtılması ve bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ettim. Bir büyükelçi ve Türkiye’nin en yoğun ilişkide bulunduğu temsilciyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki bu yemek daha önce İBB’yi ziyaret etmiş, resmi görüşme yapılmış ve akabinde böyle bir buluşmayı tasarlamış bir belediye başkanıydım. 20-25 gün önce netleşmiştik. Gizli bir yemek değil bu, kamuya açık bir alan her tarafı cam, pencere. Benim 23 yıldır müşterisi olduğum bir mekan. Neticede şeffaf bir yemekti, bu kara rağmen Büyükelçi Ankara’dan İstanbul’a gelmişti, bir vakit ayırıp bu resmi buluşmayı eşlerimizle beraber yaptık. Sohbet ettik, ülkeyi konuştuk. Bir belediye başkanının dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileriyle kuracağı ilişki gereği ve sorumluluğudur. İlk defa dış ilişkilerle temas halinde olan bir belediye yönetimi var, sürecin sonraki kısmı beni çok ilgilendiriyor.”

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

“Devletin imkanları kullanılarak bir mobese görüntülerinin böylesi bir magazinsel sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin karşısında takipçisi olacağım. Bu çok önemli bir meseledir, kişisel de bir meseledir. Vali Yerlikaya ile bunu paylaştım. Kamera sistemleri bir suçlunun tespiti için kullanılır, bizde takip ediyoruz ama hiçbir arkadaşım servis edemez. Genel başkanımız da dile getirdi birtakım takip iddialarını, ama mobese gibi hususlar ne için kullanılacağı belli olan hususlardır. Bu sürecin bir parçası yapılarak servis ediliyor birileri bunu kullanıyor. Bunu yapan kim, talimatı veren kim ise önemini şu an bir insan gözlerime bakarak anlayabilir. Mevcut konunun önüne geçmemesi adına bu kadar konuşmak istiyorum.”

İSTANBUL HAVALİMANI TARTIŞMASI

“Bu kadar milyonlar harcanıp bir pisti bertaraf etmenin anlamı neydi? Ben üçüncü havalimanının nereye yapılması gerektiğini tartışacak değilim Önerimiz şuydu: Tamam havalimanı yapıldı ama sözleşme gereği yapılması gereken pistler, terminaller var. Biz dedik ki; Aynı işletme işletsin, Atatürk Havalimanı yaşasın. Uzmanlar gelsin tartışsın doğru bir taraf verilsin. İstanbul Havalimanı sadece 4 milyon liralık heba edilmiş bir alan değil ki, o havalanı orda var diye metro, marmaray, elli tane 5 yıldızlı otel yapıldı. Oteller yüzde 3-5-10 doluluk oranı var otellerde. Biz hala yeni havalimanı için milyarlarca para harcıyoruz. Orda insanlar mağdur kaldı ama biz kayıtsız kalmadık. Aradık, yardım talep ettik ancak ‘Size ihtiyacımız yok’ cevabı alındı. ”