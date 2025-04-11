BERDAN MARDİNİ SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ!

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Berdan Mardini, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Uzun süredir kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren Mardini, sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Başakşehir’de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren ünlü türkücü, nikah sonrası yaptığı esprili açıklamalarla da dikkat çekti.

BAŞAKŞEHİR’DE MÜTEVAZI NİKAH

Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik’in kıydığı nikah töreninde çiftin yakın dostları ve ailesi hazır bulundu. Törenin ardından açıklamalarda bulunan Berdan Mardini, “Millet Paris’te Roma’da evlenir, biz Başakşehir’i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır.” ifadeleriyle espri yaptı.

YAŞ FARKI ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Genç eşi Dilara Talay ile sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Berdan Mardini, aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman eleştirilmişti. Mardini daha önce yaptığı açıklamada, “Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor ama birlikte çözüm üretiyoruz.” sözleriyle ilişkisini savunmuştu.

2021’DE OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Ünlü türkücü, 2021 yılında eski eşi Fatoş Mardini ile olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlayan Mardini, iki yıl süren ilişkisini evlilikle taçlandırdı.

Çiftin sade nikahı ve mutluluk pozları sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr