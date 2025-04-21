DİLİN DÖĞER ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in başarılı oyuncuları, Ayaklı Gazete Ödül Töreninde bir araya geldi. Törene damga vuran isim ise dizide “Zerrin” karakterine hayat veren Dilin Döğer oldu. Siyahlar içindeki zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, geceye adeta şıklığıyla damga vurdu.

SİYAH STRAPLEZ ELBİSESİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Dilin Döğer, ödül törenine siyah straplez, mini bir elbise tercih ederek katıldı. Açık bıraktığı saçları ve sade makyajıyla zarafetini ön plana çıkaran oyuncu, kırmızı halıda tüm bakışları üzerine topladı. Oyuncunun şıklığı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ YAĞDI

Geceye dair karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Dilin Döğer’e, takipçileri “Harika görünüyorsun”, “Güzelliği şaka mı bu kadının?”, “Zerrin değil melek resmen” gibi yorumlar yaptı. Güzelliği ve özgüveniyle ön plana çıkan Döğer, hayranlarından tam not aldı.

UZAK ŞEHİR EKİBİ TÖRENDE BULUŞTU

Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya gibi Uzak Şehir’in diğer oyuncuları da katıldı. Dizi ekibi, gece boyunca basının ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

DİLİN DÖĞER KİMDİR?

1995 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Dilin Döğer, ilköğretimini Mersin’de tamamladıktan sonra Ankara’ya taşındı. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü mezunu olan genç oyuncu, üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar verdi.

Sanatın birçok dalında eğitim alan Döğer; dans, müzik, resim, bale, opera ve şan dersleri aldı. Televizyon kariyerine ise 2021 yılında yayınlanan Ex Aşkım dizisinde canlandırdığı “Afife” karakteriyle adım attı.

Bugün Uzak Şehir dizisindeki performansıyla hem oyunculuğu hem de tarzıyla öne çıkan Dilin Döğer, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/