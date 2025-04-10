İSMAİL HACIOĞLU’NUN BABASI FENERBAHÇE EFSANESİ ÇIKTI

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmeyen bir başka şaşırtıcı haberle tekrar dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray taraftarı olan İsmail Hacıoğlu’nun, babasının Fenerbahçe efsanesi olduğu ortaya çıktı. Bu durum, hem ailesinin futbol geçmişi hem de İsmail Hacıoğlu’nun kendisi için büyük bir sürpriz oldu.

MEHMET HACIOĞLU’NUN FENERBAHÇE’DEKİ EFSANE KARİYERİ

İsmail Hacıoğlu’nun babası Mehmet Hacıoğlu, 1959 yılında Bulgaristan’da dünyaya geldi. Fenerbahçe altyapısında futbola başladıktan sonra, 1980-1981 sezonunda A takıma yükseldi. Fenerbahçe’de 4 sezon oynayan Mehmet Hacıoğlu, ardından Denizlispor, Bakırköyspor ve Beyoğlu Kapalıçarşıspor’da futbol kariyerine devam etti. 1993 yılında Gaziosmanpaşa’ya transfer olup, burada futbolu bırakmıştır.

FUTBOLCULUK SONRASI ANTERÖRLÜK KARIYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, antrenörlük kariyerine Fenerbahçe’de devam eden Mehmet Hacıoğlu, 2004-2008 yılları arasında Fenerbahçe PAF takımının antrenörlüğünü yaptı. Ardından Erzurumspor, Gaziosmanpaşa, Çaykur Rizespor ve Etimesgut Şekerspor gibi kulüplerde teknik direktörlük görevini üstlendi. Hacıoğlu, 2014 yılından itibaren U17 Milli Takımı’nın antrenörlüğünü yapmaktadır.

İsmail Hacıoğlu’nun babasının Fenerbahçe geçmişi, Galatasaray’a gönül veren ünlü oyuncu için oldukça ilginç bir gerçeği gündeme getirdi. Aile içindeki futbol geçmişinin öğrenilmesi, Hacıoğlu ailesinin spor dünyasına kattığı değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.medyaradar.net