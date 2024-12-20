OKTAY KAYNARCA’NIN DUYGUSAL ANLARI: YILDIZ KENTER’İN SESİYLE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?”, bu kez duygusal anlara sahne oldu. Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışma sırasında eski hocası, Türk tiyatrosunun efsanevi isimlerinden Yıldız Kenter’in sesini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı. Kaynarca’nın bu anları, ekran başındaki izleyicileri de duygulandırdı.

YILDIZ KENTER’İN SESİYLE GELEN DUYGUSAL AN

Programda, 23 yaşındaki yarışmacı Ömer Kaptan’a 50 bin TL değerindeki soruda Yıldız Kenter’in bir konuşması dinletildi. Soruda, “Dinlediğiniz konuşma, 2019 yılında vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?” ifadesi yer aldı. Şıklar arasında Belgin Doruk, Ayşen Gruda, Suna Pekuysal ve Yıldız Kenter bulunuyordu. Yarışmacı, seyirci joker hakkını kullanarak doğru cevabı verdi.

Bu sırada Yıldız Kenter’in sesini duyan Oktay Kaynarca, duygusal anlar yaşayarak şu sözleri dile getirdi:

“Özür dilerim, birden dağıldım. Hocamın sesini duyunca, konservatuvardan anılar canlandı. Hakikaten beni dağıttı. Ruhu şad olsun. Türk sahne sanatlarına ve sinemasına çok önemli katkılar sunmuş bir isimdir Yıldız Kenter. Hem oyuncu hem de öğretmen olarak büyük bir miras bırakmıştır.”

YARIŞMACININ BAŞARISI

Yarışmacı Ömer Kaptan, 500 bin TL değerindeki soruya kadar gelmeyi başardı. Ancak joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı ve 300 bin TL’lik ödülle programdan ayrıldı. Genç yarışmacının performansı izleyicilerden büyük takdir topladı.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden biri olan Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928’de İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan sanatçı, kariyeri boyunca birçok öğrenci yetiştirmiş ve sahne sanatlarına sayısız katkı sunmuştur. Kenter, 2019 yılında vefat etmiş, geride Türk tiyatrosuna damga vuran bir miras bırakmıştır.

KAYNARCA’DAN HOCASINA VEFA

Oktay Kaynarca’nın Yıldız Kenter’in sesini duyduğu anlarda yaşadığı duygu seli, eski hocasına olan saygısını ve bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Program, Türk tiyatrosunun bu büyük ismini anmak için anlamlı bir platform oluşturdu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr