Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı
Sahne performansı ve paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakana Jennifer Lopez’in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı.
Sahne performansı ve paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Jennifer Lopez’in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı.
52 yaşında olmasına rağmen birçok genç yıldıza taş çıkartan güzel şarkıcı, fit fiziğiyle dudak uçuklatıyor.
Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör-müşteri ilişkisine değindi.
Kirsch, her müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti.
J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi:
“Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz.”
“İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan.”
“Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz.”
“Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici.”
52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız güzelliğiyle ve fit vücüduyla genç meslektaşlarına taş çıkartıyor.
İşte birbirinden güzel pozları ve sahne performansıyla Jennifer Lopez…