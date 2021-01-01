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Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı
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16 Kasım 2021 - 16:21

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı

Sahne performansı ve paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakana Jennifer Lopez’in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 1

Sahne performansı ve paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakan Jennifer Lopez’in antrenörü ünlü yıldızın formunun sırrını açıkladı.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 2

52 yaşında olmasına rağmen birçok genç yıldıza taş çıkartan güzel şarkıcı, fit fiziğiyle dudak uçuklatıyor.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 4

Jennifer Lopez’in antrenörü David Kirsch, 10 Kasım’da Vogue’a verdiği röportajda 52 yaşındaki şarkıcının fitness planından bahsederken yakaladıkları başarılı antrenör-müşteri ilişkisine değindi.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 5

Kirsch, her müşterinin bireysel fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarının sezgisel olarak anlaşılması gerektiğinden bahsetti.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 6

J.Lo’nun durumuna göre çok, çok yoğun bir egzersiz planı oluşturduğunu söyledi:

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 7

“Jennifer ve ben geniş bir duruşla yürüyüş ve çömelme gibi yoğun hareketler yapıyoruz.”

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 8

“İç uyluklarınız ve poponuz için harika bir plan.”

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 9

“Antrenmanlarına biraz kardiyo, plyometrics, tam vücut ve alt vücudu karıştırıyoruz.”

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 10

“Çok, çok yoğun ve bunu çok ciddiye alıyor, bu da benim gibi biri için heyecan verici.”

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 11

52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız güzelliğiyle ve fit vücüduyla genç meslektaşlarına taş çıkartıyor.

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 12

İşte birbirinden güzel pozları ve sahne performansıyla Jennifer Lopez…

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 13

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 17

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 21

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 22

Fiziğiyle dikkat çekiyor! Jennifer Lopez’in formunun sırrı ortaya çıktı - Sayfa 33

 

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