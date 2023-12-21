“Benim talebemdi” demişti! Acun Ilıcalı’dan ‘Adnan Oktar’ açıklaması!

Adnan Oktar’ın “Acun Ilıcalı da benim talebemdi. Abisi de. Doktordur abisi. Uzun süre benim yanımda kaldı abisi. Daha eskidir. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kerata. Küçük yaşta annesi babası trafik kazasında ölmüştü. Küçük sevimli bir kızı vardı, onu çok severdik” diyerek anlattığı Ilıcalı’dan iddialara yanıt geldi.