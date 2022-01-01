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Fatma Girik’in Kardeşinden Şok İddia: Ablamı Öldürdüler!

Fatma Girik’in Kardeşinden Şok İddia: Ablamı Öldürdüler!
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01 Şubat 2022 - 15:14

Fatma Girik’in Kardeşinden Şok İddia: Ablamı Öldürdüler!

Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik tartışılacak bir iddiada bulundu. Günay Girik, ablası Fatma Girik’in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik’in yeğeni Ahu Turanlı’ya dava açtı

Fatma Girik'in Kardeşinden Şok İddia: Ablamı Öldürdüler!

Türk sinemasının ve Yeşilçam’ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu vefat etmişti. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, cenazenin ardından iddialarda bulundu.

Günay Girik, Fatma Girik’in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik’in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar’a dava açtı. Günay Girik ablasının tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

MagazinBurada’nın haberine göre Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi:

 

“Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir.”

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