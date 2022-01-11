Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı Yaptı

Michaela Astro Adriana Lima İle Boğazda Kahvaltı Yaptı

Ünlü astrolog ve süper model Adriana Lima yılbaşı gecesi Boğaz’daki lüx otelde buluştu! Lima yeniden aşkı Türkiye’de bulmuş! Duyduğumuza göre ünlü bir iş insanıyla yeni bir aşka yelken açmış! Bu ilişkinin mimarı da Michaela Astro’ymuş! Michaela’yla tanışan Lima; onun duru görüşünden ve fallarından çok memnun kalmış! Her ayın 15’inde Lima; Michaela Astro ve sevgilisi için İstanbul’a gelecekmiş!Lima 2022 ağustos ayında da Türk işadamı sevgilisiyle evleneceğini duyurmuş! Lima ve sevgilisi Michaela’yı Miami’ye davet etmişler,fakat Michaela bu daveti geri çevirmek zorunda kalmış!2 saatten fazla uçakta kalamayacağını söylemiş! Bunun üzerine Lima” Peki! Sen gelemiyorsan; ben her ayın 15’inde İstanbul’dayım” demiş! Adriana Lima yılbaşı hediyesi olarak da Michaela’ya; Versace marka bir kolye hediye etmiş!