Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı!

Ünlü bir holdingin patronu merhum Şarık Tara’nın torunu ve şirkete bağlı özel okulların genel müdürü Esra Tara geçen ay, öğrencisine üstü kapalı bir suçlamada bulunduğu için karakolluk olmasıyla gündeme gelmişti. Tara iddiaya göre, şimdi de bir aşk dedikodusuyla sosyetenin diline düşmüş durumda.
Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt haberinde şu ifadeleri kullandı: Okulda öğrencisi olan sosyetik velilerden kulağıma gelenlere göre, Esra Tara aşıkmış.
2019’da, 10 yıllık Lübnanlı eşi Ziad Mohamad Naamani’den zina nedeniyle boşanan Tara’nın aşk yaşaması normal ama velilerin diline doladıkları bu değil, kiminle aşk yaşadığı!
Tara’nın sevgilisi, kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük bir spor hocasıymış. Evet, yanlış okumadınız. Tara’nın, 25 yaşlarında olan sevgilisini tamamen kanatlarının altına aldığı da konuşuluyor. Çünkü sevgilisine, Reşitpaşa’da lüks bir ev bile tutmuş.
Zaten Tara, onu yanından da hiç ayırmıyormuş, okulda bile sürekli beraberlermiş. Veliler bu durumdan çok rahatsızmış onu da söyleyeyim. Koskoca bir holdingin veliahdı ve bir eğitim kurumunun başında olan Esra Tara, bakalım daha nelerle gündeme gelecek.
Bülent Cankurt’un önceki yazısından…
Ne olmuştu? Ailesine ait özel okulların genel müdürü Esra Tara’nın, öğrencisine üstü kapalı suçlamada bulunduğu için velisiyle karakolluk olduğunu yazmıştım. Olayla ilgili yeni bilgiler edindim. Tara, küfredip suçlamada bulunduğu öğrenciyi, okulda belinde silahla dolaşan korumasıyla çıkarmaya çalışmış! Esra Tara’nın, suçlayıp hakaret ettiği ve korumasının silah gösterdiği iddia edilen öğrenci, bu yaşadıklarından dolayı şimdi okula gitmek istemiyormuş.
Okula gelen öğrencinin velisi, olayı görüp soluğu karakolda almış. Bana ulaşan veliler, Tara’nın okulda terör estirdiğini, korumasının da belindeki silahla öğrencilere korku saldığını iddia etti. Tara, öğretmenlere de huzur vermiyormuş. Sadece geçen yıl 41 öğretmen okuldan ayrılmış. Bazıları Tara’ya dayanamayıp istifa etmiş bazılarını da Tara işten çıkarmış.
Tara, özel okulun lisesine geçiş notunu da 60’dan 75’e yükseltmiş. Bu yüzden bazı öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kalmış. Oysa sosyetikler, anaokulundan başlayıp sınav stresi yaşamadan liseden mezun olacağı için çocuklarını bu okula veriyor. Tara ne yapmaya çalışıyor anlamadım ama okulun imajını yerle bir ettiği iddia ediliyor.
“Böyle olacağı belliydi”
Haberimi okuyan eski reklamcı Nail Keçili, sosyal medyadan Esra Tara’ya ateş püskürdü. Okulun kurucusu merhum Şarık Tara ile dostluğu olan Keçili, “Bir gün böyle bir olay patlayacaktı. Hep ebeveynler konuşuyorlardı. Silahla okulda gezen korumaları ile öğrencilere korku salan bu idareci hanımın, sonunda karakolluk olacağı söyleniyordu. Sen, sana emanet edilmiş evlatları nasıl tehdit edersin, korumaların nasıl silah gösterir! Şarık Abi’nin kemikleri sızlıyordur” yazdı.