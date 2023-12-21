Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı!

Zaten Tara, onu yanından da hiç ayırmıyormuş, okulda bile sürekli beraberlermiş. Veliler bu durumdan çok rahatsızmış onu da söyleyeyim. Koskoca bir holdingin veliahdı ve bir eğitim kurumunun başında olan Esra Tara, bakalım daha nelerle gündeme gelecek.