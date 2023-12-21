Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı!

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
21 Aralık 2023 - 10:51
Tara Ailesi’ne ait özel kolejin genel müdürü Esra Tara, bir öğrenciyle kavga edip karakola şikayet edilmişti. Esra Tara şimdi de bir aşk dedikodusuyla sosyetenin diline düşmüş durumda. Esra Tara’nın aşk yaşaması normal ama velilerin diline doladıkları bu değil, kiminle aşk yaşadığı!

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 1

Ünlü bir holdingin patronu merhum Şarık Tara’nın torunu ve şirkete bağlı özel okulların genel müdürü Esra Tara geçen ay, öğrencisine üstü kapalı bir suçlamada bulunduğu için karakolluk olmasıyla gündeme gelmişti. Tara iddiaya göre, şimdi de bir aşk dedikodusuyla sosyetenin diline düşmüş durumda.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 2

Sabah Gazetesi’nden Bülent Cankurt haberinde şu ifadeleri kullandı: Okulda öğrencisi olan sosyetik velilerden kulağıma gelenlere göre, Esra Tara aşıkmış.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 3

2019’da, 10 yıllık Lübnanlı eşi Ziad Mohamad Naamani’den zina nedeniyle boşanan Tara’nın aşk yaşaması normal ama velilerin diline doladıkları bu değil, kiminle aşk yaşadığı!

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 4

Tara’nın sevgilisi, kendisinden yaklaşık 20 yaş küçük bir spor hocasıymış. Evet, yanlış okumadınız. Tara’nın, 25 yaşlarında olan sevgilisini tamamen kanatlarının altına aldığı da konuşuluyor. Çünkü sevgilisine, Reşitpaşa’da lüks bir ev bile tutmuş.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 5

Zaten Tara, onu yanından da hiç ayırmıyormuş, okulda bile sürekli beraberlermiş. Veliler bu durumdan çok rahatsızmış onu da söyleyeyim. Koskoca bir holdingin veliahdı ve bir eğitim kurumunun başında olan Esra Tara, bakalım daha nelerle gündeme gelecek.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 6

Bülent Cankurt’un önceki yazısından…
Ne olmuştu? Ailesine ait özel okulların genel müdürü Esra Tara’nın, öğrencisine üstü kapalı suçlamada bulunduğu için velisiyle karakolluk olduğunu yazmıştım. Olayla ilgili yeni bilgiler edindim. Tara, küfredip suçlamada bulunduğu öğrenciyi, okulda belinde silahla dolaşan korumasıyla çıkarmaya çalışmış! Esra Tara’nın, suçlayıp hakaret ettiği ve korumasının silah gösterdiği iddia edilen öğrenci, bu yaşadıklarından dolayı şimdi okula gitmek istemiyormuş.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 7

Okula gelen öğrencinin velisi, olayı görüp soluğu karakolda almış. Bana ulaşan veliler, Tara’nın okulda terör estirdiğini, korumasının da belindeki silahla öğrencilere korku saldığını iddia etti. Tara, öğretmenlere de huzur vermiyormuş. Sadece geçen yıl 41 öğretmen okuldan ayrılmış. Bazıları Tara’ya dayanamayıp istifa etmiş bazılarını da Tara işten çıkarmış.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 8

Tara, özel okulun lisesine geçiş notunu da 60’dan 75’e yükseltmiş. Bu yüzden bazı öğrenciler okuldan ayrılmak zorunda kalmış. Oysa sosyetikler, anaokulundan başlayıp sınav stresi yaşamadan liseden mezun olacağı için çocuklarını bu okula veriyor. Tara ne yapmaya çalışıyor anlamadım ama okulun imajını yerle bir ettiği iddia ediliyor.

Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı! Olaylı müdür Esra Tara dillere düştü - Sayfa 9

“Böyle olacağı belliydi”
Haberimi okuyan eski reklamcı Nail Keçili, sosyal medyadan Esra Tara’ya ateş püskürdü. Okulun kurucusu merhum Şarık Tara ile dostluğu olan Keçili, “Bir gün böyle bir olay patlayacaktı. Hep ebeveynler konuşuyorlardı. Silahla okulda gezen korumaları ile öğrencilere korku salan bu idareci hanımın, sonunda karakolluk olacağı söyleniyordu. Sen, sana emanet edilmiş evlatları nasıl tehdit edersin, korumaların nasıl silah gösterir! Şarık Abi’nin kemikleri sızlıyordur” yazdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahan’dan Alişan’ı çıldırtan hareket! “Hayırdır?!”Şahan’dan Alişan’ı çıldırtan hareket! “Hayırdır?!”
MasterChef’te ikinci eleme adayı belli olduMasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu
“Benim talebemdi” demişti! Acun Ilıcalı’dan ‘Adnan Oktar’ açıklaması!“Benim talebemdi” demişti! Acun Ilıcalı’dan ‘Adnan Oktar’ açıklaması!
Ünlü mankenden üvey annesine kara para aklama davasıÜnlü mankenden üvey annesine kara para aklama davası
Rahmi Özkan’ın doğum günü hediyesi ağızları açık bıraktı!Rahmi Özkan’ın doğum günü hediyesi ağızları açık bıraktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elektronik ticarette ilk halka arz PttAVM ile geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AYM, istinaf başvurularında limiti kaldırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şahan’dan Alişan’ı çıldırtan hareket! “Hayırdır?!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MasterChef’te ikinci eleme adayı belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“Benim talebemdi” demişti! Acun Ilıcalı’dan ‘Adnan Oktar’ açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel kolejdeki aşk sosyeteyi karıştırdı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Lüks aracında, elinde bir tomar parayla konuşan hoca zenginliğinin dini açıklamasını yaptı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa İstanbul haftanın 4. iş gününe de düşüşle girdi
SON DAKİKA HABERLERİ
Elektronik ticarette ilk halka arz PttAVM ile geliyor!Aralık 21, 2023-12:25 pm
AYM, istinaf başvurularında limiti kaldırdı!Aralık 21, 2023-12:17 pm
Borsa İstanbul haftanın 4. iş gününe de düşüşle girdiAralık 21, 2023-10:40 am
Marmaris’te fırtına ağaçları yerinden söktü direkleri ortadan ikiye ayırdıAralık 21, 2023-10:39 am
THY 11 seferini iptal etti!Aralık 21, 2023-10:27 am
İsrailli gardiyanlar cezaevindeki Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdüAralık 21, 2023-9:52 am
‘Örtülü ödenek’ rekora koşuyor!Aralık 21, 2023-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !