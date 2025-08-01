BENGÜ’DEN BİKİNİLİ TATİL PAYLAŞIMI!

Ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz yıl 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu ile olan evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından iki çocuğunun velayeti kendisine verilen Bengü, yaz tatilini çocuklarıyla birlikte keyifli bir şekilde geçiriyor.

Tatil Paylaşımıyla Gündeme Geldi

Bengü, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşarak takipçilerini mest etti. Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcının tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, “nefes kestin”, “güzelliğinle büyülüyorsun” gibi yorumlarla ünlü isme övgüler yağdırdı.

6 Yıllık Evlilik Sona Ermişti

2018 yılında dünyaevine giren Bengü ve Selim Selimoğlu çifti, geçtiğimiz yıl evliliklerini sonlandırmıştı. Ayrılık sonrası özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bengü, bu cesur paylaşımıyla yeniden magazin gündemine oturdu.

Bengü’den “Hayat Devam Ediyor” Mesajı

Bengü’nün pozları, “boşanma sonrası özgüven patlaması” şeklinde yorumlandı. Ünlü şarkıcının enerjik ve mutlu hali, takipçilerine “hayat devam ediyor” mesajı verdi.