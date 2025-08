BARIŞ ARDUÇ’TAN GUPSE ÖZAY’LI OLAY PAYLAŞIM!

Başarılı oyuncu Barış Arduç, Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki cesur sahnelerle magazin gündeminde yer aldı. Bu sahnelerin, eşi Gupse Özay ile arasını açtığı ve çiftin boşanacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Arduç’un yaptığı romantik paylaşım, bu söylentilere güçlü bir yanıt oldu.

Aşkı Hatırla Dizisi Kriz Mi Yarattı?

Dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gupse Özay’ın bu sahnelere tepki vermemesi, boşanma iddialarını güçlendirdi.

“Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor” haberleri magazin sayfalarında sıkça yer aldı.

Barış Arduç’tan Aşk Dolu Doğum Günü Paylaşımı

Barış Arduç, eşi Gupse Özay’ın 41. yaş gününü, birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı. Paylaşımda Elvis Presley’in “Can’t Help Falling in Love with You” şarkısını fon olarak kullandı. Bu romantik jest, çiftin arasındaki bağın hâlâ güçlü olduğunu gösterdi.

Gupse Özay’dan “Coşkulu Bir 41” Mesajı

Gupse Özay da doğum gününde siyah beyaz bir kare paylaşarak “Coşkulu bir 41. İyi ki doğdum” notunu düştü. Paylaşımına binlerce beğeni ve “41 kere maşallah”, “Harika bir yaş olsun” gibi yorumlar geldi.

Boşanma Değil, Aşk Mesajı

Barış Arduç’un paylaşımı, magazin dünyasında “boşanma değil, aşk devam ediyor” şeklinde yorumlandı. Çiftin mutlu pozları, iddiaları yalanladı ve hayranlarına umut verdi.