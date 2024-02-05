Serkay Tütüncü, Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut, Kirli Sepeti dizisine veda ediyor

Serkay Tütüncü, Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut, başrol oldukları Kirli Sepeti dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Daha önce bacağını kırdığı için çekimlerde zorluk yaşayan Yakut, bir bölüm sonra diziye veda edecek.

Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Atuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut‘un başrollerinde yer aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak.

BİR BÖLÜM SONRA VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Kahraman’ı oynayan Serkay Tütüncü, İlkgül’ü oynayan Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut kadroya veda ediyor. Daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı çekimlere alçılı bacağıyla devam eden Devrim Yakut, bir bölüm sonra kadrodan ayrılacak.

Kirli Sepeti’nde İstanbul’un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurum anlatılıyor.