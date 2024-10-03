Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gollerine devam ediyor!

Portekiz devi Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü rüzgarı esmeye devam ediyor.
Milli futbolcularımız, Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madirid maçında da boş geçmedi. Önce Kerem takımının ilk golünü kaydetti, sonra Orkun maçın 84. dakikasında takımına tarihi farkı getiren penaltıyı gole çevirdi.
YUNUS AKGÜN’DEN KEREM PAYLAŞIMI
Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Yunus Akgün, yıldız ismin maçını dizüstü bilgisayarından izlediği bir görsel paylaştı.
Sarı kırmızılı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu’nun gol sevincinin bulunduğu paylaşımına sihirbaz değneği ve kalp emojileri ekledi.