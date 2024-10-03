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Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!

Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ekim 2024 - 16:34

Hollanda Milli Takımı yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da Fenerbahçe’nin yükselen yıldızı Jayden Oosterwolde’yi izleyeceği ve onald Koeman’a raporlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin yıldızı Oosterwolde Hollanda Milli Takımı’na göz kırpıyor!

Fenerbahçe’nin yıldızı Jayden Oosterwolde göz hapsinde… Sarı-Lacivertliler’in genç yıldızı geçen sezondan beri ortaya koyduğu futbolla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti

Jayden Oosterwolde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gelen resmi teklifleri ise elinin tersiyle geri çevirdi. Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı yıldızı için milli takım kapısı açılmak üzere..

23 yaşındaki savunma oyuncusunun ise bu görüşmeden çok memnun olduğu gelen bilgiler arasında… Hollanda Milli Takım yetkililerinin bugün oynanacak Twente maçında da yıldız oyuncuyu markaja alacağı öğrenildi.

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Jayden Oosterwolde (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 13 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Oosterwolde, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1109 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu bu sezon ligde ve Avrupa’da skor katkısı veremedi. Ancak Jose Mourinho’nun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor

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