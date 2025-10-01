Okan Buruk: Türk Takımlarının Neler Yapabileceğini Gösterdik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek Avrupa’da büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini aldı.

Buruk’tan Maç Sonrası Değerlendirme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin prestij ve Türkiye’nin tanıtımı açısından önemine değindi. Buruk, “Puan olarak, prestij olarak önemli. Avrupa’da Türk takımlarının değer görmemesi söz konusu. Bu maçla Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı.

Buruk, oyuncularına ve taraftara teşekkür ederek şunları söyledi: “Kazanmak çok güzel. Atmosfer muhteşemdi. Oyuncularımız ne istediysek yaptılar. Taraftarlarımız hiç susmadı, hep birlikte savunma ve hücum yaptık.”

Maç Performansı ve Strateji

Galatasaray’ın disiplinli savunma ve etkili hücumuyla Liverpool’a gol şansı vermediğini belirten Buruk, şunları aktardı: “Maçın genelinde yaptığımız mücadeleyle kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet, hem takımımız hem de ülke futbolu için moral oldu.”

Victor Osimhen’in kramp yaşadığını ancak durumunun ciddi olmadığını dile getiren Buruk, takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki motivasyonunun arttığını vurguladı. Ayrıca, farklı oyun planları ve oyuncu değişiklikleri ile maçı kazandıklarını belirtti.

Gelecek Maçlar ve Hedefler

Buruk, takımın önündeki maçların önemine değinerek, “Sadece bir galibiyet aldık, yolumuz çok uzun. Her maça aynı disiplin ve hazırlıkla çıkmamız gerekiyor. Amacımız Avrupa’da başarılı olmak” dedi. Teknik direktör, Beşiktaş derbisi öncesinde takımın motivasyonunun yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Galatasaray’ın bu galibiyeti, hem UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki prestijini artırırken hem de Türk futbolunun Avrupa’daki değerini gösterdi.