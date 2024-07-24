Beşiktaş’ın transferini İspanyol basını açıkladı

William Carvalho geliyor

İspanyol basınından Todofichajes, Beşiktaş’ın Real Betis’in Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho’nun transferini bitirmek üzere olduğunu yazdı.

Haberde bonservis için 4 milyon euro ödeneceği, futbolcuyla da 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

32 yaşındaki oyuncu 2018 yılından beri formasını giydiği İspanyol takımında 208 maçta 11 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Orta sahada defansif görev yapan William Carvalho’nun Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.