Orhan Okulu, 664. Kırkpınar’ın Başpehlivanı Oldu

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final mücadelesinde rakibi Feyzullah Aktürk’ü mağlup eden Orhan Okulu, başpehlivan oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyonun başpehlivanlık finalinde, Antalya Kumlucalı Orhan Okulu ile Manisalı Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Orhan Okulu, Kırkpınar’da 2015 ve 2018’in ardından üçüncü kez başpehlivan unvanını kazandı.

Orhan Okulu, bu başarısıyla altın kemeri üçüncü kez kuşanırken, finalde ilk kez mücadele eden 26 yaşındaki Feyzullah Aktürk ikinci oldu.

Öte yandan güreşlerin final gününde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 5 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Edirne Sarayiçi’nde binlerce kişi “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.

Başpehlivan Orhan Okulu, ödül töreninde yaptığı açıklamada, “Allah’ıma şükürler olsun. Babam beni bu spora başlattı, kemeri ona armağan ediyorum” dedi.