BAYRAMDA KESİLEN RADAR CEZALARI TEPKİ ÇEKTİ

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde hız sınırı ihlallerine yönelik uygulanan yapay zekâ destekli radar denetimleri, sürücülerden gelen yoğun şikayetlerle gündeme oturdu. Vatandaşların tepkisi üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda radar uygulamalarına ilişkin yeni bir komisyon kurulduğu açıklandı.

YAPAY ZEKÂLI RADARLARLA 12 BİN ARAÇA CEZA KESİLDİ

Bayramın ilk gününde 2 milyondan fazla araç denetimden geçirilirken, 12 bin 407 sürücüye toplam 26,9 milyon TL tutarında ceza kesildi. Radar cihazlarının sık yerleştirildiği güzergâhlarda hız sınırlarının 30–40 km aralıklarla düşürülmesi ve ani hız değişimleri, sürücülerin en çok şikayet ettiği konuların başında geldi.

VERİLER KAZALARDA CİDDİ DÜŞÜŞ OLMADIĞINI GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, radar denetimlerinin amacının trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtse de, resmi veriler bayramda ölümlü kazalarda düşüş olmadığını ortaya koydu. Geçen yılki bayram istatistikleriyle kıyaslandığında, ölümlü kaza oranlarında küçük bir artış yaşandığı bildirildi.

AK PARTİ: “CAYDIRICI CEZALAR ŞART, ANİ HIZ DÜŞÜŞLERİ İNCELENECEK”

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, radar uygulamalarına dair şikâyetlerin dikkate alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Hız sınırlarının aniden düşmesi ve bu bölgelerde yoğun radar kontrollerinin yapılması sorun yaratıyor. İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları birlikte bir komisyon kurdu. Radar noktalarının konumları, hız değişim bölgeleri ve levhalar gözden geçirilecek.”

Güler ayrıca, caydırıcılığı artırmak için cezaların yükseltildiğini ancak kamuoyundaki tepkilerin ceza miktarından çok uygulamanın yöntemiyle ilgili olduğunu söyledi.

RADARSAN’IN YAPAY ZEKA DESTEKLİ CİHAZLARI TARTIŞMA YARATTI

Tepkilerin merkezindeki nokta ise Radarsan tarafından geliştirilen yeni nesil yapay zekâ destekli radar cihazları oldu. Bu cihazlarla, sürücülerin hız ihlalleri anlık olarak tespit edilirken, ani hız düşüşlerinin yaşandığı noktalarda adeta “ceza yağmuru” yaşandığı sosyal medyada gündem oldu.

LEVHALAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, özellikle bazı otoyollarda hız sınırlarının aniden 120 km’den 70, 50 ve hatta 30 km’ye düşürülmesinin sürücüler tarafından fark edilemediğini belirterek, söz konusu bölgelerdeki uyarı levhalarının ve radar yerleşimlerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

KANUN TEKLİFİ DE GÜNDEMDE

AK Parti’den gelen açıklamalarda yeni bir kanun teklifinin de gündemde olduğu belirtildi. Ancak şimdilik trafik cezalarında geri adım atılmayacağı, düzenlemelerin daha çok uygulama standardı ve şeffaflık konularında yapılacağı ifade edildi.