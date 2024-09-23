Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi

Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
23 Eylül 2024 - 15:38
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!
Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdüEngelli çobanı dakikalarca odunla dövdü
Ünlü yönetmenden acı haberÜnlü yönetmenden acı haber
Türkiye, Schengen krizinde Avrupa’nın tek umuduTürkiye, Schengen krizinde Avrupa’nın tek umudu
ABD’den S-400 için Türkiye’ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik’i şart koştularABD’den S-400 için Türkiye’ye çarpıcı teklif: F-35 için İncirlik’i şart koştular
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Metin Arolat’a zor veda: Gözyaşlarını tutamadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engelli çobanı dakikalarca odunla dövdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şarkıcı Hadise, Milano’da iddialı pozlar vermeye doymadı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü yönetmenden acı haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Volkan ve Zeynep Demirel çiftinin üçüncü çocuklarının cinsiyet belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşar Esad Suriye’de bir kez daha genel af ilan etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AFAD’dan 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu sağanak uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye, Schengen krizinde Avrupa’nın tek umudu
SON DAKİKA HABERLERİ
Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildiEylül 23, 2024-3:38 pm
Narin Güran cinayetinde üçlü ilişki detayı!Eylül 23, 2024-3:32 pm
Bahar Candan’la birlikte 6 kişiye tahliye kararıEylül 21, 2024-1:20 pm
İstanbul için peş peşe uyarı… AKOM saat verdiEylül 20, 2024-12:24 pm
Merkez Bankası faizi sabit tuttuEylül 19, 2024-5:07 pm
3 hakim ve 1 savcının başını yakan tahliye kararıEylül 19, 2024-5:04 pm
Merkez Bankası’na kağıt ve mürekkep yetişmiyor. ‘Bu hayra alamet değildir’ diye duyurduEylül 19, 2024-5:03 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !