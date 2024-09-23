Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi.
Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliği’ne bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.
NE OLMUŞTU?
Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçdi’nin, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı.
Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz da karşılık verdi.
Olayda, Yılmaz ve orada bulunan annesi P.G. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yunus Emre Geçdi de yaralı halde yakalandı.