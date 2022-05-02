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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’

Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’
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02 Mayıs 2022 - 15:55

Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından konserinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Lacivert uzun bir elbise tercih eden Gülşen’in kombinini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları “Böyle çok daha güzelsin” yorumunu yaptı.

Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 1

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Gülşen, uzun bir süredir sahne kıyafetleri ve yeni klibi Lolipop ile konuşulmaya devam ediyor.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 2

Yoğun bir konser maratonu olan şarkıcı, sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 3

KOMBİNİ TAM NOT ALDI

Instagram’da 1,7 milyon takipçisi bulunan ve konserinden kareleri sevenlerinin beğenisine sunan şarkıcı, son olarak 30 Nisan’da verdiği konserinden pozlarını yayınladı.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 4

Sahne kıyafetleri dekolteli bulunduğu için eleştirilen şarkıcı, bu sefer de lacivert parlak straplez bir elbise tercih etti.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 5

Farklı tarzıyla her zaman konuşulan şarkıcının yüzündeki taşlar da dikkatlerden kaçmadı.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 6

Gülşen’in sahne kıyafetini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları ise “Böyle çok daha güzelsin yorumları yaptı.

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 7

İşte o kombin ve gelen yorumlardan bazıları…

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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 8
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 9
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 10
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 11
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 12
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 13
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 14
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 15
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 16
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 17
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 18
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 19
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 20
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 21
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 22
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 23
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 24
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 25
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 26
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 27
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 28
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 29
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 30
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 31
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 32
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 33
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 34
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 35
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 36
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 37
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 38
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 39
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 40
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 41
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Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’ - Sayfa 42
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