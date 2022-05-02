Gülşen hayranlarından tam not aldı! ‘Böyle çok daha güzelsin…’

Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından konserinde çektirdiği fotoğrafları paylaştı. Lacivert uzun bir elbise tercih eden Gülşen’in kombinini çok beğenen sosyal medya kullanıcıları “Böyle çok daha güzelsin” yorumunu yaptı.