Başkan Erdoğan’dan ‘Minik Edanur’ mesajı: Tedbir alınmadığı için hayatını kaybetti!

TÜRKİYE İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ZORUNLULUKTUR

Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı planlıyoruz.

Örnek gösterilen batılı ülkelerin aylar boyunca yapamadığı işleri bizim kurumlarımız günler içinde tamamlamaktadır. TOKİ tarafından yapılan bina sayısı toplam 1 milyon 351 bini aştı.

Nüfusunun yüzde 71’i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur

Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur

Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur.