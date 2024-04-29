Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli

İngiltere’de Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, bugünden itibaren tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumak için yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.
Bu yeni düzenlemelerle birlikte, üreticiler artık internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumakla yükümlü olacaklar. Kullanıcılar da ortak şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarılacaklar.
Bu önlemler, giderek artan bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı teknoloji ürünlerine güveni artırmayı amaçlıyor.
İngiliz kullanıcılar artık teknolojik cihazlarına kolayca ele geçirilebilecek şifreler belirleyemeyecekler.
Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, “Gündelik yaşamımızın çevrim içi cihazlara olan bağımlılığı arttıkça, internet kaynaklı tehditler de artıyor.
Bugünden itibaren, dünya çapında bir ilk olan bu yasaları uygulamaya koyarak, tüketicilerin akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğundan emin olmalarını sağlayacağız” dedi.
Bakan, İngiltere’yi internet kullanımı açısından dünyanın en güvenli yerlerinden biri haline getirmeye kararlı olduklarını da vurguladı.
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