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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli

Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2024 - 16:20
İngiltere, tüm akıllı cihazların belirlenen minimum güvenlik standartlarını sağlaması gereken yeni yasal düzenlemeler doğrultusunda, “zayıf şifre” kullanımını yasaklamak için harekete geçiyor.
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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 1

İngiltere’de Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı, bugünden itibaren tüketicileri bilgisayar korsanlığı ve siber saldırılardan korumak için yeni önlemlerin hayata geçirileceğini duyurdu.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 2

Bu yeni düzenlemelerle birlikte, üreticiler artık internete bağlı cihazları siber suçluların erişimine karşı korumakla yükümlü olacaklar. Kullanıcılar da ortak şifrelerini değiştirmeleri konusunda uyarılacaklar.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 3

Bu önlemler, giderek artan bilgisayar korsanlığı saldırılarına karşı teknoloji ürünlerine güveni artırmayı amaçlıyor.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 4

İngiliz kullanıcılar artık teknolojik cihazlarına kolayca ele geçirilebilecek şifreler belirleyemeyecekler.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 5

Bilim ve Teknoloji Bakanı Jonathan Berry, “Gündelik yaşamımızın çevrim içi cihazlara olan bağımlılığı arttıkça, internet kaynaklı tehditler de artıyor.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 6

Bugünden itibaren, dünya çapında bir ilk olan bu yasaları uygulamaya koyarak, tüketicilerin akıllı cihazlarının siber suçlulardan korunduğundan emin olmalarını sağlayacağız” dedi.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 7

Bakan, İngiltere’yi internet kullanımı açısından dünyanın en güvenli yerlerinden biri haline getirmeye kararlı olduklarını da vurguladı.

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Cihazlarda artık yasaklanacak. Bugünden itibaren geçerli 8
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