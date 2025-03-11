WANDA NARA BORÇ BATAĞINDA! ICARDI ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü model ve menajer Wanda Nara, son dönemde yalnızca Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı boşanma davasıyla değil, aynı zamanda borç batağına sürüklenmesiyle de gündeme geldi. Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Nara’nın milyonlarca peso borcu olduğu iddia edildi.

MAHKEMELERE YÜKLÜ BORÇ

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, yaptığı açıklamada Wanda Nara’nın mahkemelere 240 milyon peso (yaklaşık 8,2 milyon TL) ceza ödediğini iddia etti. Latorre, “Wanda büyük bir borç içinde. 240 milyon peso para cezası aldı. Ne yazık!” ifadeleriyle durumu kamuoyuyla paylaştı.

ICARDI’DEN ŞİKAYET VE DAVA HAZIRLIĞI

Öte yandan, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Nara ile yaşadığı hukuki süreci daha da ileri taşımaya hazırlanıyor. İddialara göre, Nara’nın Icardi’yi çocuklarıyla iletişim kurmasını engellediği, hatta kızlarının telefonlarından bile kendisini engellettiği öne sürüldü. Bu gelişme üzerine Icardi’nin Nara’dan şikayetçi olduğu bildirildi.

ÇOCUKLAR İÇİN ŞİDDET İDDİASI

Daha önce Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez’den olan çocuklarının Icardi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürmüştü. Bu iddialar üzerine Icardi, sosyal medya hesabından, “Senin çocukların bana baba diyor” paylaşımıyla yanıt vermişti.

ICARDI YENİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

Arjantin merkezli America TV‘nin haberine göre ise Mauro Icardi, avukatları aracılığıyla Wanda Nara’nın kızlarının güvenliğini tehlikeye attığını öne sürerek yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.

WANDA NARA, L-GANTE İLE YENİDEN

Boşanma süreci devam ederken Wanda Nara’nın, evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen rapçi sevgilisi L-Gante ile yeniden barıştığı da gündemde. Sosyal medya ve magazin dünyasında sık sık adından söz ettiren Nara, özel hayatındaki çalkantılı süreçle dikkatleri üzerine çekiyor.

ICARDI, YENİ AŞKIYLA GÜNDEMDE

Mauro Icardi ise uzun süredir Arjantinli oyuncu China Suarez ile yeni bir ilişki içerisinde. Boşanma davası sürerken ikilinin yeni aşkı, Arjantin ve Türkiye basınında geniş yankı bulmuştu.

GÖZLER MAHKEMEDE

Taraflar arasındaki dava süreci ve kamuoyuna yansıyan iddialar, hem Türkiye’de hem Arjantin’de yakından takip ediliyor. Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki bu gerginliğin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/