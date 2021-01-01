Meteoroloji uyarmıştı! Bursa, İzmir ve İstanbul’da fırtına… Çatı yoldakilerin üzerine uçtu: İki kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji uyarmıştı! Bursa, İzmir ve İstanbul’da fırtına… Çatı yoldakilerin üzerine uçtu: İki kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgarın hızı 130 kilometreye çıktı. Esenyurt ve Sultangazi’de rüzgar nedeniyle kopan çatıların üzerine düştüğü iki kadın hayatını kaybetti. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle pisti pas geçti. Bursa’da ise 3 gündür devam eden ve hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İşte dakika dakika yaşananlar: SAAT 15:51 – Bağcılar’da kafe çatısı 6 aracın üzerine uçtu, 2 kişi yaralandı. SAAT 15:45 – ÇATI UÇTU: BİRİ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Esenyurt Kıraç Mahallesi’nde lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı parçaları yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda biri bebek 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. SAAT 15:40 – BALIKESİR’DE SAHİLDEKİ RESTORANLARI SU BASTI

Marmara ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle sahildeki restoranları su bastı, balıkçı tekneleri zarar gördü. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Fırtınayı bekliyorduk. Saat 12’den sonra etkili olmaya başladı. Yaşam olumsuz yönde etkilendi. Sahilde bulunan bazı lokantalar su altında kaldı. Önlemlerimizi aldık, hasar tespiti için fırtınanın dinmesini bekliyoruz” dedi. Fırtına deniz ulaşımını da aksattı, Erdek ile Tekirdağ seferleri iptal edildi. SAAT 15:32 – BODRUM’U FIRTINA VURDU

Fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Oluşan dev dalgalar, Bodrum Kalesi ve Kumbahçe’de bazı iş yerlerine zarar verdi.

SAAT 15:31 – ÇATALCA’DA LODOS TIR’LARI DEVİRDİ

Çatalca – Büyükçekmece istikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 TIR ve bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

SAAT 15:25 – Düzce’de saatte 60 kilometre hıza ulaşan lodos elektrik tellerini koparttı. Tellerin çıkarttığı yangını vatandaşlar söndürürken, kopan teller sebebi ile bazı bölgelerde elektrikler kesildi.

SAAT 15:24 – Avcılar Ambarlı Limanı’ndaki konteynerler park halindeki bir TIR’ın üstüne devrildi. Lodos nedeniyle istif halinde bulunan konteynerlerin devrilmesi üzerine TIR’ın kupa bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.

SAAT 15:15 – Türk Hava Yolları (THY) uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul‘da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız” dedi.

SAAT 15:10 – Esenyurt’ta bir binanın çatısı yoldan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

SAAT 15:07 – Lodos nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

SAAT 14:58 – Çatalca’da şiddetli fırtına nedeniyle devrilen saat kulesi parçalandı.

SAAT 14:45 – ÇAMLICA TEPESİ’NDEKİ TÜRK BAYRAĞI UÇTU

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos nedeniyle Çamlıca Tepesindeki dev Türk bayrağı direkten koparak uçtu.

SAAT 14:44 – GÜVENLİK KULUBESİ DEVRİLDİ

Avcılar Firuzköy’de bir iş yerinin bahçesinde bulunan güvenlik kulübesi, içinde görevli varken uçtu.

SAAT 14:35 – KOCAELİ’NDE 7 TEKNE BATTI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Körfez Su Ürünleri Kooperatifi’nde bağlı bulunan 3’ü ticari, 4’ü özel, toplam 7 tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte su alıp battı. Teknelerden 3’ü, sahile çağırılan kurtarıcı ile denizden çıkarıldı. Diğer tekneleri kurtarma çalışmaları sürüyor.

SAAT 14:10 – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, cami inşaatında iskele çöktü. İskelenin altında kalan kişiler olduğu belirtilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SAAT 14:05 – KÖPRÜDE MOTOSİKLETLİ KAZA YAPTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise bir motosiklet şiddetli rüzgar nedeni ile hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

SAAT 13:07 – Silivri’de etkisini sürdüren lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Dalgaların da etkisiyle Silivri Sahili Eski Festival Alanı mevkinde bulunan yürüyüş yolu sular altında kaldı.

SAAT 11:40- İNŞAATTAN DÜŞEN BETON PARÇALARI, SEYİR HALİNDEKİ ARACA DÜŞTÜ

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle bir inşaattan düşen gaz beton parçaları, seyir halindeki aracın ve kaldırımdaki vatandaşın üzerine devrildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SAAT 11:20 – İZMİR’DE DENİZ TAŞTI

İzmir’de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir’deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir’de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti. Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı. Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu. Yunuslar ve Nikah Sarayı durakları arasında ESHOT otobüsleriyle ulaşımın sağlandığı ifade edildi.

DHA Muhabiri Hande Nayman İzmir’de etkili olan fırtına nedeni ile Karşıyaka ilçesinde denizin taştığını bildirirken şu bilgileri aktardı:

İzmir’deki fırtına şiddetini giderek artırıyor. Dalga boyu oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Karşıyaka ilçesinde deniz taştı, yol adeta göle döndü. Çift şeritli yolun bir yönü sularla kaplandığını söyleyebiliriz. Belediye ekipleri suları temizlemek için çalışıyor. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Meteoroloji turuncu uyarıda bulunmuştu. Dün akşam saatlerinde başladı şiddetli fırtına ve lodos.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

BURSA’DA FIRTINA! UÇAN ÇATI TRAMVAY DURAĞINDAKİ TELLERE TAKILDI, UÇAK İNİŞ YAPAMADI

Bursa’da 3 gündür süren ve hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkan rüzgar, hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi. Osmangazi ilçesinde bir inşaatın çatısı uçarak, durakta yolcu alan tramvayın üzerindeki enerji nakil tellerine takıldı. Durakta bekleyenler polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yıldırım ilçesinde de bir aracın üzerine çatı düştü, diğerine ise ağaç devrildi. Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde ise bir evin çatısı uçtu, savrulan parçalar başka bir evin dış mantolamasını parçaladı.

FIRTINADA DEVRİLEN SİMİT ARABASININ ALTINDA KALAN SİMİTÇİ AĞIR YARALANDI

İnegöl’de etkili olan fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan, Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56) ağır yaralandı. Simitçi hastaneye kaldırılırken, çevredekiler etrafa saçılan simitleri toplayarak, arabaya koydu.

OKUL ÇATISI UÇTU

Mustafakemalpaşa ilçesindeki Şehit Hikmet Aktaş Ortaokulu’nda da hasar oluştu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlayan okulun çatısı, öğrencilerin derste olduğu sırada büyük bir gürültüyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, metrelerce fırlayarak boş arsaya düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Polis ekipleri de okula çıkan yolları emniyet şeridi ile kapattı, öğrencilerin bahçeye çıkması yasaklandı.

Kestel ilçesinde tarihi çınar ile Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Botanik Park mevkisindeki ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi. Bir ağacın aracın üzerine devrilmesiyle trafikte aksamalar oldu. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

UÇAK İNEMEYİNCE ANKARA’YA DÖNDÜ

Yıldırım ilçesindeki Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu’nun karşısında park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde ise şantiye alanındaki vinç, fırtınanın etkisiyle kendi etrafında döndü. Trabzon-Bursa seferini yapan uçak, fırtına nedeniyle Yenişehir Havalimanı’na iniş yapamadı. Trabzon’dan kalkan uçak, Ankara’ya inmek için geri döndü.

UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Meteorolojik uyarıların ardından İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren etkisi arttıran şiddetli lodos hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar şiddetli lodos nedeniyle piste pas geçti. Şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY)’nin İzmir, Ercan, Ankara, Vieana, Varşova, Minsk, Budapeşte, Antalya, New York uçakları İstanbul Havalimanı’na iniş yapamayarak pisti pas geçerken, bazı uçaklar ise havada tur atmaya başladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de, ‘İstanbul’da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları (limit dışı rüzgar) nedeniyle uçuş operasyonlarımızda aksaklıklar yaşanmaktadır. Durumun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi beklenmektedir. Değerli misafirlerimizin bilgisine sunarız.’ açıklamasında bulundu.

ARNAVUTKÖY’DE ÇATININ UÇMA ANI KAMERADA



Edinilen bilgiye göre rüzgarın hızı Beylikdüzü’nde 130, Adalar’da 100, Boğaz çevresinde ise 80 km/saate kadar ulaştı

İstanbul’da lodos etkisini artırmaya başladı. Arnavutköy’de bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.