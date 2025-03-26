BANU ÖZTÜRK HAKKINDA SORUŞTURMA

2009 Miss Globe Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen manken ve oyuncu Banu Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Beykoz’da gözaltına alınan Öztürk’ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah Gazetesi’nin aktardığına göre, Banu Öztürk’ün sosyal medya platformları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiaları üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltı süreciyle ilgili detayların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

7 Mart 1985 doğumlu olan Banu Öztürk, Florida International Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Amerika’da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. 2009 yılında Miss Globe Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Öztürk, modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

“Avrupa Yakası”, “Adanalı”, “Derman”, “Geniş Aile”, “Şen Yuva” ve “Güzel Çirkin” gibi popüler dizilerde rol alan Öztürk, hem ekranların hem de sahnelerin tanınan yüzlerinden biri haline geldi.

ZORLUKLARLA DOLU BİR HAYAT HİKAYESİ

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk, 2017 yılında boşandı. Boşanmanın ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan Öztürk, bir süre kadın sığınma evinde kaldı. Yaşadığı zorluklara rağmen sosyal medyada aktif kalmaya devam eden Öztürk, zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında değerlendiriliyor ve bu suçlamayla yargılanan kişilere 1 ila 4 yıl arasında hapis cezası verilebiliyor. Öztürk’ün yargı süreci ve olası cezai yaptırımları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net