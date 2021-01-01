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Cesur Pozuna Beğeni Yağdı

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Cesur Pozuna Beğeni Yağdı
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01 Eylül 2021 - 16:28
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Mauro Icardi’nin menajer eşi Wanda Icardi, son paylaşımıyla yine ortalığı salladı.

Futbol dünyasının ‘kötü yenge’si olarak bilinen Wanda Icardi, sosyal medyada yine zirveye oturmayı başardı.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı

Bir zamanlar Maxi Lopex’le birlikteyken takım arkadaşı Mauro Icardi‘ye gönlünü kaptıran Wanda, uzun süredir Arjantinli futbolcuyla evli.

Wanda Icardi'nin havuz başından yaptığı cesur paylaşıma 20 dakikada etkileşim yağdı

Wanda’nın seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla.

FOTOĞRAFLARI YASAKLANMIŞTI

Instagram, daha önce Wanda’nın cesur pozlarına engel koymuştu.

Ancak Wanda bunları pek umursamıyor. 34 yaşındaki güzel menajerin havuz başından yaptığı paylaşıma etkileşim yağdı. 8 milyon takipçili Wanda, 20 dakika içinde tam 97 bin beğeni aldı.

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