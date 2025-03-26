KENAN YILDIZ VE SU BURCU YAZGI COŞKUN ARASINDA AŞK İDDİASI!

Juventus’ta forma giyen genç milli futbolcu Kenan Yıldız, oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Su Burcu Yazgı Coşkun’a gönlünü kaptırdı mı? İddialara göre ikili arasında sessiz sedasız başlayan bir yakınlaşma söz konusu.

Kenan Yıldız’ın geçen yıl Instagram’da Su Burcu Yazgı Coşkun’un birden fazla fotoğrafını beğenmesiyle dikkat çeken etkileşim, magazin dünyasında “yeni bir aşk mı doğuyor?” sorusunu gündeme taşımıştı. Aradan geçen sürede bu yakınlaşmanın yeniden başladığı ve ikilinin son dönemde tekrar temas halinde oldukları konuşuluyor.

İKİLİ AŞKINI GİZLİ Mİ TUTUYOR?

Bir magazin programında yer alan habere göre, Kenan Yıldız ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un şu sıralar daha fazla iletişim kurduğu ve bu durumun çiftin yeniden yakınlaştığını gösterdiği öne sürüldü. Şimdilik sosyal medyada birbirlerini takip etmeyen ikilinin ilişkiyi gizli yürüttüğü, ancak yakın zamanda birlikte görüntülenebilecekleri konuşuluyor.

SU BURCU YAZGI COŞKUN YÜKSELİŞTE

“Bir Gece Masalı” dizisinde rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemde oyunculuk kariyerinde dikkat çeken bir çıkış yakaladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç yıldız, adını sık sık sosyal medyada duyurmayı başarıyor.

Futbol dünyasının genç yıldızlarından Kenan Yıldız ile ekranların sevilen oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun’un adının anılması, magazin dünyasında da büyük ilgi gördü. Henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken, hayranları bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net